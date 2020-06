Mamma e due figli muoiono sotto un cornicione, un figlio è salvo | FOTO

Una mamma di 38 anni e i suoi due figli di 5 e 15 mesi sono morti ieri pomeriggio nel crollo di un cornicione ad Albizzate, in provincia di Varese.

Ieri pomeriggio, mercoledì 24 giugno, il crollo di un cornicione in centro ad Albizzate, un paesino in provincia di Varese, in Lombardia, ha causato la morte di una mamma e dei suoi due bambini di 5 anni e 15 mesi.

Tragedia in Lombardia: una mamma e i suoi due figli schiacciati da un crollo

Unimamme, ieri una tragedia si è abbattuta su una famiglia di origine marocchina che si era trasferita ad Albizzate da Bari nel 2014. Alle 17.30 la 38enne Fauzia Taoufiq si trovava in via Marconi insieme ai suoi 3 figli. Vicino a lei c’erano i figli più piccoli: Soulaymane Hannach, 5 anni, e la figlioletta di 15 mesi, Yaoucut. Il maggiore, di 9 anni era dalla parte opposta della strada quando è avvenuto il crollo e si è salvato. La donna e i due piccoli travolti da un cornicione di un ex fabbbricato industriale non hanno avuto scampo. Ad assistere impotente al dramma c’era anche il sindaco di Albizzate, Mirko Zorzo. L’uomo ha un’attività nello stesso edificio coinvolto nel crollo e si è salvato per una questione di istanti, perché ha dato la precedenza alla mamma col passeggino e ai suoi bambini.

Sulla donna e i suoi figli è caduto un lungo cornicione che ha fatto cadere un’ampia zona della fronte dell’edificio che, fino a qualche anno fa, era occupato da un’azienda tessile, la Bellona. Su Fauzia Taoufiq, Soulaymane e Yaoucut si sono abbattuti 73 metri di cemento. I soccorsi si sono attivati subito, ma l’impresa era impossibile e assai flebili le speranze. Su Repubblica, Francesco Bruno, ispettore anticendi del comando dei vigili del fuoco di Varese, ha commentato: “con la prima squadra arrivata sul posto abbiamo trovato tre persone schiacciate sotto la macerie. Per la donna e il bambino non c’era già più nulla da fare, la bimba invece era ancora viva, anche se gravissima. Abbiamo fatto il più in fretta possibile per estrarla e consegnarla ai soccorsi ma stava già malissimo e dal 118 ci hanno detto subito che le speranze erano pochissime

Una dipendente del Crai che in quel momento era al lavoro nell’edificio di fronte al crollo ha raccontato: “è stato un boato assurdo, come un’esplosione”. La donna ha prestato le prime attenzioni al bambino di 9 anni sopravvissuto che piangeva e chiamava la mamma. L’impiegata ha portato il bambino nel supermercato vicino, in attesa del padre Noureddine che è arrivato dal lavoro. Per estrarre i corpi ci sono volute diverse ore e tutta l’area è stata isolata e messa in sicurezza. La mamma e il piccino di 5 mesi sono morti sul colpo, ma la bimba di 15 mesi è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Gallarate dove è morta poco dopo l’arrivo a causa della gravità delle lesioni riportate. Nourdine e Fauzia, come si legge su Varese News, si erano perfettamente integrati in Italia e nel comune di questa provincia lombarda. I due genitori si erano sposati nel 2007, quando Fauzia è arrivata ad Albizzate ha iniziato a frequentare la scuola per stranieri del Paese. I loro due figli maggiori frequentano le scuole del Paese. Nourredine, ora vedovo viene sostenuto dai membri della sua comunità marocchina, è in contatto con il consolato marocchino a Milano, perché vorrebbe riportare i corpi dei suoi famigliari a Casablanca. Nel frattempo la procura di Busto Arsizio indaga per omicidio colposo e sta facendo varie ipotesi di reato. Unimamme, cosa ne pensate di questa fatalità con tragici esiti di cui si parla su Ansa?

