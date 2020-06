Messaggio Medjugorje del 25 giugno 2020 a Marija Pavlovic | FOTO

Il 25 giugno, come ogni mese, pubblichiamo il messaggio di Medjugorje a Marija Pavlovic.

In realtà oggi, giorno in cui si festeggia l’anniversario della prima apparizione della Madonna ai veggenti, ben 39 anni fa, la Madonna è apparsa anche a Ivanka, anche se il messaggio è riservato.

LEGGI ANCHE —> MESSAGGIO DI MEDJUGORJE DEL 25 GIUGNO 2019

Medjugorje: messaggio a Marija Pavlovic del 25 giugno 2020

Di seguito il messaggio tradotto:

“Cari figli! Ascolto le vostre suppliche e preghiere ed intercedo per voi presso mio Figlio Gesù che è via, verità e vita. Figlioli, ritornate alla preghiera e aprite i vostri cuori in questo tempo di grazia ed incamminatevi sulla via della conversione. La vostra vita è passeggera e non ha senso senza Dio. Perciò sono con voi per guidarvi verso la santità della vita affinché ciascuno di voi scopra la gioia di vivere. Figlioli, vi amo tutti e vi benedico con la mia benedizione materna.

Grazie per aver risposto alla mia chiamata”

Riportiamo, per continuità, anche il messaggio del 25 maggio:

“Cari Figli!

Pregate con Me per la vita nuova di tutti voi.

Figlioli, nei vostri cuori sapete cosa deve cambiare: ritornate a Dio ed ai Suoi Comandamenti affinché lo Spirito Santo possa cambiare le vostre vite ed il volto di questa terra, che ha bisogno del rinnovamento nello Spirito.

Figlioli, siate preghiera per tutti coloro che non pregano, siate gioia per tutti coloro che non vedono una via d’uscita, siate portatori della luce nelle tenebre di questo tempo inquieto.

Pregate e chiedete l’aiuto e la protezione dei santi affinché anche voi possiate bramare il cielo e le realtà celesti

Io sono con voi e vi proteggo e vi benedico tutti con la mia benedizione materna.

Grazie per aver risposto alla mia chiamata.“

La collina delle apparizioni, o Monte Podbro, questa mattina all’alba non era piena di pellegrini come al solito, sempre per via della Covid-19. All’apparizione erano presenti Marija e Ivanka con padre Marinko, parroco di Medjugorje.

Anche voi unimamme seguite i messaggi?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.