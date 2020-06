Ragazzina di 16 anni violentata da un 38enne: denuncia grazie alla sorella maggiore

Una ragazzina di 16 anni è stata aggredita da un 38enne che l’aveva precedentemente molestata sessualmente. Ora l’uomo è stato arrestato.

Una ragazzina di 16 anni è stata vittima di una violenza sessuale ad opera di un 38enne che continuava a perseguitarla.

Una ragazza perseguitata da un pedofilo: la vicenda

Unimamme oggi vi raccontiamo una vicenda di pedofilia per ricordarvi che non bisogna mai abbassare la guardia. Nel febbraio scorso una ragazzina di 16 anni di Catania aveva intrapreso una breve relazione con un 38enne, che però aveva troncato in breve tempo. Di questa vicenda aveva parlato con la sorella maggiore. Il 4 giugno scorso l’adolescente era andata a casa dell’uomo per comunicargli la sua decisione di troncare i rapporti. La ragazza, però, ha raccontato che il pedofilo ha reagito in maniera violenta.

Il 38enne l’ha schiaffeggiata, le ha messo le mani intorno al collo e l’ha costretta ad avere rapporti sessuali. L’adolescente era tornata a casa terrorizzata e timorosa di eventuali ritorsioni e così non aveva sporto denuncia, purtroppo, da quel momento, il pedofilo aveva iniziato a inviarle moltissimi messaggi e chiamare continuamente. Si era perfino presentato fuori dalla sua abitazione. La ragazzina era entrata in uno stato d’ansia e non usciva più di casa, se non insieme alla sorella maggiore. Infine, il 24 giugno scorso si è verificata l’ultima aggressione che ha spinto la ragazza alla denuncia. Mentre la vittima si trovava in via Enea, a Catania, l’uomo ha bloccato la minorenne, afferrandola per un braccio e minacciandola verbalmente. L’adolescente era in compagnia di un ragazzo, che l’ha subito difesa, e di sua sorella.

A quel punto è scattata la denuncia, l’aggressore è stato portato in questura dove, poco dopo, è sopraggiunta anche la ragazzina, accompagnata dal padre. Il pedofilo ora è accusato di violenza sessuale su minore e atti persecutori, ed è quindi ai domiciliari. A breve sarà sottoposto a un interrogatorio di garanzia. Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda raccontata su La Stampa?

