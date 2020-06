La mamma multata per aver abbracciato il figlio dopo mesi che non lo vedeva è stata multata. Gli sviluppi della vicenda.

Mamma multata per aver abbracciato il figlio ottiene giustizia VIDEO Universomamma.itA una mamma di Reggio Emilia era stato tolto l’affidamento del figlio di 9 anni, quando si sono rivisti dopo 4 mesi, come avrebbe fatto qualsiasi mamma, l’ha abbracciato e per questo ha ricevuto una multa di 400 Euro. La vicenda, denunciata dall’avvocato Elisa Fangareggi, presidente di Time4Life, ha ricevuto molta notorietà.

Una mamma separata dal figlio e multata: l’esito della vicenda

La denuncia pubblica riguardante la spropositata multa per l’abbraccio di una mamma ha avuto almeno il merito di smuovere le acque e portare a una soluzione la situazione del distacco tra madre e figlio. Il tribunale di Bologna ha deciso di restituire il bambino sottratto alla madre e collocato presso una coppia affidatria. Il piccolo quindi potrà tornare alla sua famiglia di origine, dandolo in custodia alla nonna. L’avvocato modenese Elisa Fangareggi commenta: ” “Ora la madre potrà abbracciarlo e baciarlo, mangiare la pizza con lui e finalmente iniziare a ricostruire i tre anni di vita che ha perso insieme a suo figlio. È stata una lotta lunga ed estenuante, ma ce l’abbiamo fatta”.

Madre e figlio erano rimasti separati durante i mesi della chiusura imposta per contenere l’epidemia di coronavirus. I due avevano potuto comunicare solo attraverso le videochiamate. Durante l’incontro, dopo 4 mesi di lontananza, la donna ha abbracciato il piccolo, ma in quel momento è intervenuta l’educatrice della dimora Abramo segnalando le norme che ostacolano il riavvicinamento. L’educatrice ha persino chiamato i carabinieri che hanno dato alla mamma una multa da 400 Euro. Le persone della cooperativa avevano detto che la donna aveva concordato delle norme con loro, ma la donna ha replicato che risalivano a parecchio tempo prima. La mamma aveva anche dato una versione diversa dell’accaduto, raccontando che il figlio le era corso incontro e lei l’aveva abbracciato.

L’avvocato Fanfareggi ha precisato che la donna si era rivolta ai servizi sociali perché, in quanto ragazza madre, necessitava di qualcuno a cui affidare il figlio mentre era al lavoro. Una volta condivisa la storia sui media molte persone hanno manifestato solidarietà nei confronti della donna, facendola sentire meno sola. Ora si attende la sentenza definitiva del tribunale.

