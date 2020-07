Bambina muore a 5 mesi: genitori accusati di omicidio colposo

Una bambina muore a soli 5 mesi. Per il magistrato i genitori hanno colpa di non averla accudita. Le indagini sono chiuse adesso c’è il processo.

Questa triste vicenda ha inizia a fine anno scorso, quando una bambina di soli 5 mesi è stata trovata morta in un campo rom di Roma. Sono stati i genitori, il papà si era accorto che la figlia non stava bene, il 28 novembre scorso a chiamare il 118 dicendo che la piccola stava male e chiedendo aiuto. I sanitari accorsi sul posto hanno fatto di tutto per salvare la bambina, ma non c’è stato niente da fare. A seguito del terribile evento è stata aperta un’indagine per capire cosa era successo alla piccola.

Bambina muore a 5 mesi: era denutrita, i genitori accusati di omicidio colposo

Dopo alcuni mesi sono state chiuse le indagini, secondo il Magistrato che si è occupato del caso i genitori sono responsabili della morte della figlioletta. In un primo momento l’accusa era per maltrattamenti e morte come conseguenza di altro reato, ma adesso è di omicidio colposo. Come riportato da Il Messaggero secondo quanto emerso in sede d’indagine, per il magistrato la madre e il padre della piccola, due bosniaci rispettivamente di 24 e 30 anni, non avrebbero infatti volontariamente sottoposto a stenti la piccola, ma si sarebbero limitati a non prendersene cura. In questo modo la piccola è stata lasciata morire senza praticamente accorgersene.

I medici stabilirono che la bimba era gravemente denutrita ed affetta da polmonite. Anche se aveva 5 mesi, il suo aspetto era quello di un neonato di un mese e non era mai stata portata da un pediatra per i controlli di routine.

La coppia ha anche altri 5 figli che sono stati subito allontanati ed affidati ad una casa famiglia. Dalle indagini è emerso che la piccola abitava ​​con i genitori, i fratelli ed i nonni all’interno di un box nel campo nomadi. Le nove persone abitavano in pochi metri quadrati e sembrerebbe che nel box non c’era ne acqua corrente e ne riscaldamento.

