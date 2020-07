Neonata beve acqua e sapone durante il bagnetto| FOTO

Una neonata venuta alla luce nel giugno scorso ha bevuto acqua e sapone mentre faceva il bagno, ora è ricoverata in gravi condizioni.

Unimamme, oggi condividiamo con voi la vicenda di una bimba che ha avuto un grave incidente mentre faceva il bagnetto. Questo per allertarvi circa la possibilità’ di un incidente domestico di questo tipo.

Bambina ha un incidente domestico durante il bagno

Alle 22 circa di martedì 30 giugno presso un’abitazione di Maniago, in Friuli, una neonata venuta alla luce nel giugno di quest’anno, ha bevuto acqua e sapone mentre stava facendo il bagno. Insieme a lei c’erano la mamma casalinga e il padre operaio. subito i genitori hanno chiamato i soccorsi. Su richiesta del 112 è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile.

Purtroppo la piccina ha avuto una grave crisi respiratoria e per questo motivo è stata trasportata presso l’ospedale di Pordenone. La bambina ora è lì ricoverata in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Nella sua corsa verso l’ospedale per prestare soccorso alla bimba l’ambulanza ha ricevuto assistenza e supporto da parte della gazzella dei carabinieri. Secondo i primi accertamenti pare che si sia trattato di un episodio accidentale.

Unimamme, cosa ne pensate di quanto raccontato su Il Mattino? Questo episodio ci ricorda che con bambini molto piccoli bisogna fare sempre estrema attenzione, noi speriamo la bimba si riprende in fretta.

