Gemelli uccisi dal padre: il commovente saluto della mamma ai funerali | FOTO

Gemelli uccisi dal padre, la mamma dei due 12enni scrive un commovente saluto per i figli: “Andrà tutto bene nonostante il male che vi è stato inferto”.

Solo qualche giorno fa è successo un fatto di cronaca terribile. Due gemelli dodicenni sono stati uccisi dal proprio papà, Mario Bressi (che poi si è suicidato), mentre erano in Valsassina. Una vera e propria tragedia che ha sconvolto la famiglia dei due piccoli, ma anche l’intera comunità. A distanza di una settimana si è svolto il funerale in un centro sportivo per dare l’ultimo saluto ai gemellini. La mamma ha scritto loro una lettera: “Andrà tutto bene nonostante il male che vi è stato inferto“.

Gemelli uccisi dal padre: la mamma li ricorda con tanto amore

Elena e Diego non avevano colpe, il padre, nella notte, li ha strangolati e poi si è tolto la vita. I genitori stavano divorziando e prima del terribile omicidio, l’uomo ha mandato un messaggio all’ex moglie, Daniela Fumagalli: “Non rivedrai mai più i tuoi figli“, ha scritto prima di allontanarsi e gettarsi dal ponte della Vittoria a Cremeno da un’altezza di 95 metri. Nella notte aveva anche postato una foto con figli su Instagram e la scritta “sempre insieme“.

A distanza di una settimana, al campo sportivo Romeo Bertini di Gessate si è tenuto il funerale dei due dodicenni. Hanno partecipato tante persone tra i quali anche gli amici dei due ragazzini. Sul feretro di Diego era posata una maglietta da calcio e nel campo i suoi compagni hanno appeso uno striscione con su scritto: “ciao Diego” e la divisa della squadra.

Alla fine della funzione è stata letta la lettera scritta dalla madre, ma letta da un’amica di famiglia: “Ciao nanetti, non riesco ancora a realizzare che non potrò più vedervi, abbracciarvi, sentire la vostra voce che chiama “mamma”. Vi abbraccio e vi dico che andrà tutto bene, nonostante il male che vi è stato inferto“. Per poi continuare: “La felicità è una scelta e voi avevate scelto di vivere sereni e felici nella vostra breve vita con i vostri caratteri differenti entrambi accomunati dal sorriso: Elena un vulcano, portavi allegria in ogni luogo, Diego riflessivo e osservatore. Sono stata fortunata ad essere la vostra mamma. Ora chiedo a tutti di ricordarvi sorridendo non nelle lacrime, avrebbero preferito così“.

Per poi concludere: “Finché saprò ancora emozionarmi sentendo il vostro nome Elena e Diego, saprò che questa enorme violenza e ingiustizia non ha vinto. Mi mancherete tantissimo“.

Anche due insegnati hanno voluto ricordare i due bambini, con affetto e sottolineando quanto gli mancheranno: “Non ci sarà giorno in cui, entrando in classe, non cercherò la mano alzata di Diego, la prima ad alzarsi per una domanda“. Per Elena: “I suoi occhi buoni, sempre sorridente, con il cuore grande: era l’album a di cui ti puoi fidare“. Una vera e propria tragedia. Il funerale si è concluso con tanti palloncini bianchi liberati in cielo.