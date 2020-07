Creme solari per bambini: le migliori secondo diversi criteri

Altroconsumo ha preso in esame le creme solari più usate, di cui alcune specifiche per i bambini e ne ha tirato fuori una classifica che ha lasciato un pò interdetti

Avere un ottima protezione solare a portata di mano per noi e i nostri figli è importante. Ma quale comprare fra le tantissime in vendita? Un test di Altroconsumo ha preso in esame le creme solari più usate, alcune specifiche per i bambini e ne ha tirato fuori una classifica che ha lasciato un pò interdetti, visto che in alcuni di questi prodotti sono presenti ingredienti dannosi alla salute e all’ambiente, di cui parla greenme

La classifica sulle creme solari di Altroconsumo

Quello di Altroconsumo è solo uno dei tantissimi test che vengono fatti ogni anno e non sempre i risultati dei vari test sono uguali. Dipende dai parametri scelti ovviamente. Altroconsumo ha utilizzato 4 parametri:

le analisi di laboratorio per valutare la reale protezione dai raggi UVA e UVB

UVA e UVB l ’impatto ambientale del prodotto

del prodotto la prova d’uso (consistenza, capacità di assorbimento, effetto sulla pelle, profumo, ecc.)

(consistenza, capacità di assorbimento, effetto sulla pelle, profumo, ecc.) la completezza e chiarezza dell’etichetta

In base a questi 4 parametri ecco i primi posti della classifica sui prodotti:

Biotherm Waterlover Sun Milk (Spf 30) con i suoi 70 punti su 100. con 67 punti su 100: –Avéne lait enfants (Spf 50+) ; –Avéne latte alta protezione; – La Roche Posay Anthelios Spray Invisible (SPF30); – Garnier Ambre Solaire Kids advanced sensitive spray anti-sabbia; –Cien Sun spray solare per bambini sempre con un ottimo punteggio di 66 punti su 100: –Nivea Sun Protect & Bronze spray solare; –Biotherm spray solaire lacté; –Vichy Idéal soleil spray dolce bambini; –Aptonia (Decathlon) kids spray solare protettivo; –Eucerin sensitive protect sun lotion extra light (SPF30)

Come sempre poi la nota rivista italiana ha indicato i migliori acquisti considerando anche il parametro del costo:

Cien Sun di Lidl lo spray Protect & Bronze di Nivea Sun

I prodotti che hanno ricevuto il punteggio più basso perchè di scarsa qualità sono:

CAUDALIE SPRAY SOLAIRE LACTÉ (SPF 30)

CLINIQUE LOZIONE PROTETTIVA SOLARE MINERALE PER CORPO

BIOSOLIS LAIT SOLAIRE

Le altre creme non indicate ma che sono tra quelle esaminate sono da considerarsi abbastanza buone, di media qualità.

Un altro test che ha avuto risultati molto diversi da quelli di Altroconsumo è l’Okotest, di cui parla sempre greenme. Dai risultati di questo test emerge che nella crema solare Garnier Ambre Solaire Kids 50+ è presente un filtro pericoloso per la salute dato che può entrare nel flusso sanguigno ed interferire a livello endocrinologico (homosalate) . In base a questa valutazione il prodotto era finito in questo test all’ultima posizione. Inoltre sempre in questo prodotto Ambre Solaire Kids 50+ sono stati trovati nella sua composizione PEG, siliconi e composti plastici pericolosi per l’ambiente: questi polimeri contaminano l’ambiente attraveso le acque reflue e sono difficili da degradare.

Altri prodotti come l’Avene solare per bambini sono stati invece considerati buoni anche dallOkotest

Anche er quanto il primo della lista Altroconsumo, Biotherm Waterlover Sun Milk Spf 30, è presente un altro filtro pericoloso a livello endocrino (octocrylene) oltre che PEG e altri ingredienti discutibili.

A questo proposito uno studio della Food and Drug Administration ha confermato quanto gia si sospettava: ci sono sostanze nelle protezioni solari che possono rimanere in circolo per molto tempo. Tra queste appunto l’octocrylene.

Per concludere è sicuramente molto importante non affidarsi ad un unico test ma considerare i parametri dei vari test che possono portare ad esiti diversi e imparare a ragionare con la nostra testa e a leggere sempre l’Inci dietro la confezione.

Di seguito i 42 prodotti presi in esame da Altroconsumo:

16 sono creme solari per bambini +50:

APTONIA (DECATHLON) KIDS SPRAY SOLARE PROTETTIVO

AVÉNE LAIT ENFANTS (SPF 50+)

BILBOA BIMBI SPRAY SOLARE MULTI-POSIZIONE

CHICCO SPRAY SOLARE

CIEN SUN (LIDL) SPRAY SOLARE PER BAMBINI

COOP LATTE SOLARE SPRAY PER BAMBINI

GARNIER AMBRE SOLAIRE KIDS ADVANCED SENSITIVE SPRAY ANTI-SABBIA

EUCERIN SENSITIVE PROTECT KIDS SUN SPRAY

ISDIN PEDIATRICS FOTOPROTECTOR TRANSPARENT SPRAY WET

LICHTENA DERMOSOLARI LATTE SPRAY BIMBI( SPF 50+)

MUSTELA BEBÉ ENFANT LATTE SOLARE

NEAR SUN (EUROSPIN) CREME SOLARE BAMBINI (50+)

NIVEA SUN KIDS PROTECT&PLAY SPRAY

NIVEA SUN KIDS SENSITIVE PROTECT&PLAY SPRAY SKIN (SPF 50)

URIAGE BARIÉSUN SPRAY KIDS

VICHY IDÉAL SOLEIL SPRAY DOLCE BAMBINI

15 creme solari SPF 30:

AVÉNE LATTE ALTA PROTEZIONE

BIOSOLIS LAIT SOLAIRE

BIOTHERM WATERLOVER SUN MILK (SPF 30)

BIOTHERM LAIT SOLAIRE HYDRATANT

CIEN SUN (LIDL) LATTE SOLARE CLASSIC (SPF 30)

CLINIQUE LOZIONE PROTETTIVA SOLARE MINERALE PER CORPO

COOP LATTE SOLARE IDRATAZIONE INTENSA

EUCERIN SENSITIVE PROTECT SUN LOTION EXTRA LIGHT (SPF 30)

EQUILIBRA ALOE CREMA SOLARE 40% ALOE VERA (SPF 30)

LA ROCHE POSAY ANTHELIOS LAIT CONFORT

NIVEA SUN SENSITIVE IMMEDIATE PROTECT LATTE SOLARE (SPF 30)

NUXE SUN LATTE DELIZIOSO ALTA PROTEZIONE

VICHY IDÉAL SOLEIL LATTE FRESCO IDRATANTE

YVES ROCHER SOLAIRE LATTE CONFORT

WELEDA STELLA ALPINA CREMA SOLARI (SPF 30)

e 11 spray SPF 30:

BIOTHERM SPRAY SOLAIRE LACTÉ

BILBOA COCONUT BEAUTY

BIONIKE DEFENCE SUN LATTE SPRAY

CAUDALIE SPRAY SOLAIRE LACTÉ (SPF 30)

GARNIER AMBRE SOLAIRE DRY PROTECT

ISDIN FOTOPROTECTOR TRANSPARENT SPRAY WET SKIN (SPF 30)

LA ROCHE POSAY ANTHELIOS SPRAY INVISIBLE (SPF 30)

NIVEA SUN PROTECT & BRONZE SPRAY SOLARE

PIZ BUIN INSTANT GLOW SKIN ILLUMINATING

ROC SOLEIL PROTECT LAIT HYDRATANT

VICHY CAPITAL SOLEIL SPRAY ANTI-DISIDRATAZIONE (SPF 30)

E voi care unimamme cosa ne pensate di questo test di Altroconsumo . Personalmente mi affido molto ad Altroconsumo ma temo che questa volta abbiano avuto qualche svista. Spero che tutte le sostanze nocive all’uomo e all’ambiente rientrino presto nei parametri di tutti i test che vengono fatti non solo sulle creme solari ma su tutti i prodotti che compriamo. Dobbiamo imparare a comprare in modo consapevole perchè le nostre scelte condizionano il mercato e di conseguenza il pianeta e il futuro dei nostri figli.

