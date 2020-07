Nek celebra la laurea della figlia con tenere immagini | FOTO

Martina Imarisio Neviani, figlia adottiva di Nek, si è laureata per la seconda volta, gli auguri del papà su Instagram.

Martina Imarisio Neviani è una 25enne neolaureata che ha ricevuto i complimenti direttamente dal cantante Nek, che è il suo papà adottivo.

Nek scrive un bellissimo messaggio alla figlia

Unimamme, forse non tutti sapete come il noto cantante Nek si sia ritrovato ad essere padre di una ragazza che ora ha 25 anni e ha appena conseguito una seconda laurea con tutti gli onori. Quando Filippo Neviani ha incontrato la sua futura moglie, Patrizia, con cui è insieme da 20 anni, lei aveva 25 anni e già una figlia di 2: Martina, appunto. Proprio a lei si indirizza l’ultimo messaggio del cantante sul suo account Instagram.

Nek ha poi adottato Martina, che porta quindi il cognome del padre biologico Imarisio e Neviani. A questo proposito, durante un’intervista al Maurizio Costanzo il cantante aveva rivelato che l’aveva fatto per proteggere la figlia nel miglior modo possibile, oltretutto è sempre stato presente nella sua vita, insieme al padre biologico con cui non ci sono mai stati attriti. “Hai scritto una tesi incredibile, premiata con medaglia di lode” ha iniziato così il suo messaggio, Nek, il cantante ha proseguito raccontando come Martina abbia condotto brillantemente la discussione e di come la commissione le abbia fatto i complimenti.

“Hai studiato tanto, hai messo in ogni istante di questo percorso entusiasmo e passione e oggi ti meriti questo successo“ prosegue Nek sottolineando che sua figlia ha ricevuto un secondo 110 e lode. Infine il cantante ha definito la ragazza una “scintilla rivoluzionaria” scrivendo espressamente di essere fiero di lei. Nek ha anche un’altra figlia, Beatrice, avuta nel 2010, con cui ha completato il quadretto della sua famiglia. Unimamme, a voi sono piaciute le parole di papà Nek alla figlia tanto amata?

