Bambino nato con la spirale in mano: la verità dietro lo scatto | FOTO

Da un ospedale del Vietnam proviene una foto virale di un neonato con una spirale in mano, ma non è tutto come sembra.

Unimamme, di recente, su Facebook, è diventata virale la foto di un neonato che stringeva in mano una spirale. L’immagine simboleggiava il fallimento dell’anticoncezionale, ma a ogni modo sembrava troppo perfetta per essere vera.

Immagine falsa fa il giro del mondo

La foto pubblicata sulla pagina Facebook di un ospedale vietnamita, l’Hai Pong International in cui un neonato stringe in mano una spirale, è diventata virale con quasi 4 mila like e migliaia di condivisioni. In tanti hanno interpretato la foto in modo, diciamo, letterale, dando origine alla falsa notizia per cui questo bambino di 3 kg. e 200 grammi sarebbe nato tenendo in mano la spirale.

Quindi è stato necessario l’intervento del medico Tran Viet Phuong, capo del secondo dipartimento di ostetricia dell’ospedale, che ha spiegato il disguido a VNExpress. Quando il piccino è venuto alla luce la spirale è uscita insieme a lui. Phuong ha pensato che la cosa potesse essere interessante e così ha messo la spirale nella manina del neonato. Il medico però deve aver sottovalutato la potenza dei social media e l’equivoco che ne è nato

Per chi invece, si chiedesse come mai la spirale non abbia funzionato, il dottor Phuong ha spiegato che a volte può capitare, anche se è raro. Il dispositivo era stato posizionato due anni prima e che probabilmente si è spostato.

Unimamme, cosa ne pensate di tutta questa vicenda? Voi avete creduto alla falsa notizia iniziale?

