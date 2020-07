Bambina di 5 anni abusata in famiglia: un’educatrice l’ha salvata

Una bambina di 5 anni veniva violentata da alcuni famigliari, gli abusi andavano avanti da anni.

Unimamme, oggi dobbiamo parlarvi di una di quelle vicende che non vorremmo mai sentire, una storia di pedofilia su una bambina ancora molto piccola. Dobbiamo però parlarne per essere consapevoli della presenza di questa piaga e magari imparare a individuare eventuali situazioni pericolose o segnali di abuso per aiutare i piccoli.

Bambina vittima di pedofilia in famiglia

La storia si è consumata a Cervinara, nella provincia di Avellino, già dal 2018. Le indagini sono partite dopo la denuncia della coordinatrice di una comunità di cui era ospite la bambina che aveva notato qualcosa di sospetto. La piccina, di 5 anni, è stata sottoposta ad esami fisici e psicologici che alla fine hanno attestato che, effettivamente, aveva subito violenze reiterate da parte di alcuni parenti tra il 2018 e il 2019.

Il Procuratore della Repubblica di Avellino ha quindi emesso l’ordine di arresto per due uomini, il nonno 53enne e il compagno di una zia. Le violenze sono avvenute in un appartamento di una palazzina. L’orrore però non si ferma qui perché dalle indagini è emerso che le violenze sulla piccola sarebbero state perpetrate con la complicità della madre, ancora in giovane età. La donna è quindi indagata, ma verso di lei non è stato preso alcun provvedimento, mentre i due perpetratori, il nonno e il compagno dello zio sono in prigione e devono affrontare la pesante accusa di violenza sessuale continuata e aggravata.

Noi speriamo che ora la piccola riceva tutto l’aiuto di cui ha bisogno. Unimamme, cosa ne pensate di quanto accaduto e raccontato su Repubblica?

