Pino Daniele ricordato dalla figlia Sara: “Amore infinito” | FOTO

Il ricordo di Sara la figlia del cantautore Pino Daniele commuove il web. La foto e la dolce didascalia sono piene d’amore.

Una delle figlie del grande cantautore napoletano famoso in tutto il mondo e scomparso tragicamente il 4 gennaio del 2015, Pino Daniele, ha pubblicato un commovente post sul suo profilo Instagram. Nel post, Sara Daniele ha ricordato i momenti felici che ha trascorso con in padre. Sara è nata il 30 maggio del 1996 ed la la prima figlia del cantautore con la sua seconda moglie, Fabiola Sciabbarrasi. Ed ha altri 4 fratelli, Cristina e Alessandro (figli di Dorina Giangrande) e Francesco e Sofia. A Lei Pino Daniele ha dedicato una delle sue più belle canzoni “Sara non piangere” del 2001. Sara è molto legata alla figlia di un altro grande cantautore italiano, Aurora Ramazzotti con la quale ha passato anche i mesi di quarantena.

Pino Daniele ed il dolce ricordo della figlia Sara

Sara Daniele non ha mai parlato molto del padre, con il quale però aveva un bellissimo rapporto, ma capita che sui suoi social dedichi qualche pensiero all’amato padre. Qualche giorno fa sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che la vede con il padre e la sorella minore, Sofia. La didascalia che accompagna una bellissima foto di famiglia è molto commovente: “Ho ritrovato questa foto, mi ricordo perfettamente il momento in cui è stata scattata: stavamo ridendo per una delle tipiche gaffe che qualcuno di noi aveva fatto, ed un’amica di famiglia ci ha guardato e ha detto: ‘siete proprio belli insieme vi devo immortalare’. Questo scatto rappresenta per me l’amore indissolubile ed infinito tra padre e figlie. Sarebbe bello poter tornare così felici anche solo per un giorno”.

Nella foto Pino Daniele è sorridente, mentre abbraccia le sue figlie: “Sarebbe bello poter tornare così felici anche solo per un giorno“, ha poi concluso il post con un cuore rosso in omaggio al padre. Un ricordo toccante che non ha lasciato indifferenti i suoi tanti follower, ricevendo tantissimi like e commenti. Inoltre, la foto è stata postata anche tra le stories di Sofia che come la sorella maggiore era molto legata al padre.

Qualche mese fa, Sara aveva di nuovo ricordato il padre con una foto che la ritrae mentre lo guarda suonare la sua chitarra. Anche in quel caso Sara ha usato delle parole molto dolci che hanno commosso: “Ti penso tutti i giorni, ma oggi un po’ di più. Il dolore piano piano si sta trasformando in forza, con la consapevolezza che ogni giorno che passa assomiglio sempre di più a te“.

Voi unimamme cosa ne pensate di questa bellissima dedica?