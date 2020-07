Due bambini distruggono Castello di vetro da 42 mila euro | FOTO

Un pezzo molto pregiato del Museo del vetro di Shangai ha subito un grave danneggiamento che si sarebbe potuto evitare.

Uno dei pezzi più splendidi e particolari del Museo del Vetro di Shangai, realizzato dall’artista spagnolo Miguel Arribas, ha subito un grave danneggiamento.

Il castello di vetro di cenerentola danneggiato a Shangai

Per creare quella meraviglia che era il castello di vetro di Cenerentola l’artista Miguel Arribas aveva impiegato 500 ore e moltissima passione, pazienza per creare il delicato castello di vetro soffiato che faceva bella mostra al Museo del vetro di Shangai. Il castello si ispirava a quello di Cenerentola presso il Disney World Resort ed era approdato a Shangai, come regalo, nel 2016.

Si trattava, appunto, di un dono per il quinto anniversario del museo. Una vera opera d’arte del valore di 42 mila dollari, perché le guglie erano realizzate in oro da 24 carati. Per completare il magico castello erano serviti 500 mila frammenti di vetro. Purtroppo, il 30 maggio scorso, come dichiarato dal personale del museo, due bambini che stavano facendo un giro turistico hanno sorpassato le barriere di corsa e hanno urtato il castello, facendolo cadere. La guglia principale è stata rotta, mentre altre parti hanno subito diversi danni. A causa delle restrizioni suscitate dalla pandemia da coronavirus quest’opera purtroppo rimarrà danneggiata ancora a lungo, perché l’artista non può viaggiare. Il museo del vetro di Shangai si è scusato coi visitatori per il fatto di non poter mostrare la collezione completa. I genitori del bambino si sono scusati e pare che abbiano detto che vogliono pagare per le riparazioni. Di recente un esperto ha parlato di generazione perduta per tutti quei figli che crescono senza regole fissate dai genitori.

Unimamme, cosa ne pensate di quanto raccontato su CGTN? Noi vi lasciamo con 28 immagini che dimostrano come i bambini possano essere davvero diabolici.

