Ambra Angiolini mamma felice: le foto con la figlia

Ambra Angiolini pubblica delle foto che la ritraggono mentre è in vacanza con la figlia ed il figlio. La somiglianza tra le due è tanta.

Dopo il suo debutto nel programma televisivo “Non è la Rai“, la carriera di Ambra Angiolini prende il volo. Conduttrice, cantante, ma sopratutto attrice, l’abbiamo vista recitare in diversi film con molto successo. La Angiolini dal 2004 al 2015 è stata legata sentimentalmente con il cantante Francesco Renga, dal quale ha avuto due figli, Jolanda che ha 16 anni e Leonardo che di anni ne ha 14.

LEGGI ANCHE: AMBRA ANGIOLINI, MADRE ALLE PRESE CON IL BULLISMO: “HO INSEGNATO AI MIEI FIGLI AD OCCUPARSI DEGLI ALTRI” | FOTO

Proprio alcune sue foto con la figlia maggiore hanno fatto impazzire i fan che non credono che Ambra abbia 43 anni. Ecco le foto con la figlia mentre si gode le vacanze in famiglia.

Ambra Angiolini in vacanza: le foto con la figlia Jolanda

Ambra Angiolini, 43 anni, è in vacanza con i suoi figli, Jolanda e Leonardo. Dopo aver pubblicato una foto della figlia sul suo social, i suoi tantissimi fan le hanno fatto notare la somiglianza con la primogenita. Due le foto che hanno fatto impazzire i fan. Nella prima le due giocano a beach volley, mentre nella seconda foto sono abbracciate e sorridenti. Ambra e Jolanda sembrano veramente sorelle più che mamma e figlia, come le hanno fatto notare i suoi fan.

Ambra ha sempre dichiarato di avere un bel rapporto con i figli ed anche se la sua relazione con il loro papà, Francesco Renga, è finita, i ragazzi hanno mantenuto con lui un buon rapporto. Ambra e Francesco hanno cercato di frequentarsi con rispetto ed abitano anche a poca distanza l’uno dall’altro: “È stato giusto continuare a vivere vicini, siamo riusciti a trovare la serenità anche se il primo momento è stato duro. Lui mi fa ancora divertire, e poi all’inizio lui mi ha anche chiesto se stessimo facendo la cosa giusta”.

LEGGI ANCHE: AMBRA ANGIOLINI: “LA MIA FAME D’AMORE SCONFITTA GRAZIE A MIA FIGLIA”

Ambra ha trovato la sua serenità affettiva con l’allenatore di calcio Massimiliano Allegri, come raccontato a Vanity Fair, qualche tempo fa si pensava che fosse anche incinta e che a breve si sarebbero sposati: “È arrivato l’unico uomo nella vita che sia stato capace di abbracciarmi senza stringermi. È arrivato quello che non stavo cercando ma che era necessario trovassi. Ed è talmente bello che non mi interessa che qualcuno capisca né che la cosa piaccia o dispiaccia. Per la prima volta mi interessa soltanto una cosa: saper che tornerà da me. Sempre”.

I due hanno passato il lockdown separati, lui a Livorno con Valentina e Giorgio, i suoi figli, mentre lei con Jolanda e Leonardo a Brescia. Quando finalmente si sono potuti rincontrare hanno trascorso insieme il mese di luglio in vacanza a Monte Carlo.

Voi unimamme avete visto le foto? Cosa ne pensate, si somigliano mamma e figlia?