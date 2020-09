Perdite vaginali in gravidanza, il colore vi dice se è normale oppure no

Le perdite vaginali in gravidanza sono molto comuni ma il colore ci può aiutare a capire se la condizione è normale o se dobbiamo chiamare il ginecologo

Dal bianco latte al grigio o verde, il colore delle perdite vaginali in gravidanza è indicativo della condizione fisica

Le perdite vaginali in gravidanza possono essere di colore diverso

Avere delle perdite vaginali in gravidanza è una condizione fisiologica ed è dovuta all’aumento della produzione di estrogeni e all’aumento della pressione sanguigna soprattutto nella zona genitale.

La dottoressa Anna Franca Cavaliere, intervistata dal sito quimamme.corriere.it precisa che, “a seconda del tipo di secrezione, si parla di idrorrea della gravidanza o di leucorrea della gravidanza“.

L’idrorrea è la perdita di liquido trasparente, che può essere più o meno abbondante nelle varie fasi della gravidanza e va tenuta d’occhio soprattutto dalla 37esima settimana perché potrebbe significare la rottura delle acque e l’inizio del travaglio.

La leucorrea invece è una secrezione di colore bianco latte che viene emessa dalla cervice e serve a proteggere il canale del parto, ad ammorbidire le pareti e a pulire la vagina: con queste secrezioni infatti vengono espulse le cellule morte e una serie di batteri.

Ma le perdite vaginali possono essere sintomo di una infezione, oppure di rottura delle acque o di perdita del tappo mucoso, tutte condizioni che possono essere campanello di allarme per un parto prematuro o per condizioni patologiche pericolose per mamma e bimbo.

Vediamo nel dettaglio cosa ci dice il colore delle perdite vaginali

In generale, vanno sempre valutate la quantità delle perdite e i cambiamenti: se notate che aumentano o che cambiano di colore, odore o consistenza, evitate di utilizzare farmaci senza consultare il medico. La gravidanza è un periodo delicato, in cui il benessere di mamma e bambino sono collegati.

E voi unimamme avete avuto perdite vaginali durante la gravidanza?

