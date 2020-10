La giornata Mondiale del Sorriso, un piccolo gesto che dà benessere

La Giornata Mondiale del Sorriso cade il primo venerdì di Ottobre e vuole celebrare questo gesto che procura benessere a chi lo dà e a chi lo riceve

Dal 1999 la Giornata Mondiale del Sorriso, voluta dalla Word Smile Foundation, vuole celebrare il sorriso e tutti gli effetti positivi e benefici che ha

La Giornata Mondiale del Sorriso del 2 Ottobre 2020

La giornata mondiale del sorriso cade il primo venerdì di Ottobre e viene celebrata in tutto il mondo. Quest’anno è un anno molto triste, l’anno del lutto per tantissime famiglie, l’anno dei sacrifici e delle restrizioni che tolgono il sorriso, l’anno del distanziamento sociale.

LEGGI ANCHE: LA SOLITUDINE COMPROMETTE LA CAPACITÀ DI SORRIDERE AGLI ALTRI

In questo 2020 la giornata mondiale del sorriso assume un nuovo significato: il sorriso è la speranza ed è la positività, ciò che ci aiuta ad affrontare i momenti difficili come quello che stiamo vivendo.

Donare un sorriso o riceverlo in un momento particolare della propria vita può cambiare il modo di affrontare le cose, può farci sentire meno soli oppure può essere un modo per condividere le emozioni, per instaurare un rapporto di fiducia o per trasmettere gentilezza.

LEGGI ANCHE: ANSIA E DEPRESSIONE NELL’ADOLESCENZA: CUORE A RISCHIO DA ADULTI

Sorridere nella vita quotidiana aiuterebbe ad essere più produttivi sul lavoro, a relazionarsi meglio agli altri e ad essere più positivi nella vita in generale. Una risata o un sorriso hanno quindi effetti benefici sia a livello emotivo che fisico, aiutano ad alleviare ansia, stress, dolore, insonnia, rabbia, ma addirittura porterebbero benefici per l’asma e per il funzionamento del cuore.

I bambini in questo danno il buon esempio, il loro sorriso spontaneo anche nelle situazioni più difficili è contagioso ed è capace di cambiare completamente lo stato d’animo e la situazione.

Non a caso l’icona dello Smile, la faccina che sorride utilizzata come logo per la fondazione del sorriso, è stata ideata e creata da Harvey Ball nel 1963 con lo scopo di diffondere il sorriso tra le persone. Quella immagine iconica è ormai sempre presente nelle nostre vite, dalle emoticon del cellulare a quelle dei social e pare che venga riconosciuta dall’uomo come immagine di un volto che sorride a tutti gli effetti.

LEGGI ANCHE: IL MERAVIGLIOSO SORRISO DEI BAMBINI MENTRE DORMONO: 16 IMMAGINI (FOTO)

Quindi, almeno in questa giornata dedicata al sorriso, concediamoci dei sorrisi e tutti gli effetti benefici che portano, ma impariamo anche a farlo ogni giorno per migliorare la nostra vita e quella delle persone che ci circondano.

Care unimamme, fate un bel sorriso per questa giornata mondiale!

Per restare sempre aggiornato su notizie, richiami e tanto altro continua a seguirci su GoogleNews.