La prima puntata di Il Collegio 5, proprio come nelle altre edizioni, si apre con la selezione degli alunni. Pare infatti non ci siano abbastanza divise per tutti: chi non sarà ammesso?

Giunto alla sua quinta edizione, Il Collegio si apre anche quest’anno con l’oramai canonica selezione degli alunni.

Nelle scorse edizioni la prima puntata di apriva con una prova di ammissione ma quest’anno il percorso è stato sin da subito ben più complesso: l’intera puntata è stata dedicata a una serie di test ed esami psicoattitudinali ma non solo per scegliere gli alunni che avrebbero composto la classe 1992.

Quali alunni saranno risultarti inadeguati e, di conseguenza, non ammessi a Il Collegio 5?

Il Collegio 5: alunni non ammessi

Mishel Gashi, 15 anni di Calolziocorte in provincia di Lecco, e Luca Lapolla, 15 anni di Prato, sono i due alunni che il Preside ha deciso di non ammettere al Collegio 1992.

La ragazza, rea di aver nascosto il suo cellulare in camerata, ha pagato soprattutto la sua condotta truffaldina, sommata a una serie di test a dir poco inadeguati.

Luca invece sconta soprattutto un rendimento mediocre e giudicato dal preside non consono al profilo del Collegio 5.

Inutile sottolineare come il resto della classe non abbia decisamente preso bene la notizia di queste due clamorose esclusioni al “pronti via”. Una rappresentanza degli studenti si è anche recata dal Preside, chiedendogli di tornare sui suoi passi e riammettere al Collegio Mishel e Luca. Il Preside però è stato irremovibile e ha risposto alla delegazione con una provocazione: di fronte agli alunni che invocavano lo spirito di gruppo nato sin dalle prime ore tra gli alunni il Preside ha suggerito di “fare gruppo unendovi ai vostri amici se andandovene con loro se volete”.

La classe si sfoltisce dunque sin da subito quest’anno a Il Collegio e la quinta edizione inizia all’insegna del colpo di scena.

Passano gli anni dunque ma Il Collegio non perde la propria proverbiale severità e verve.

Se il buongiorno si vede dal mattino una grande stagione dell’amatissimo programma sembra profilarsi sin da subito all’orizzonte.