Totti e Ilary Blasi positivi al Covid: l’annuncio sul web

Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero risultati positivi entrambi al Covid-19. Il tampone per l’ex Capitano dopo un malore.

Nei gironi scorsi aveva lamentato un po’ di febbre e alcuni sintomi tipici del Covid-19

Così Francesco Totti avrebbe deciso di sottoporsi a un sapone risultato poi positivo.

Anche la moglie dell’ex giocatore, Ilary Blasi, sarebbe risultata positiva ma al momento si troverebbe in buone condizioni di salute.

Francesco Totti e Ilary Blasi tampone positivo

Già da diversi giorni nella Capitale circolava l’indiscrezione secondo la quale Francesco Totti accusasse i primi sintomi tipici del Covid-19, quali febbre e debolezza.

L’ex capitano giallorosso avrebbe poche ore dopo effettuato il tampone che ha dato esito positivo.

Le condizioni dell’ex calciatore starebbero fortunatamente già in miglioramento, anche se non ha ancora smaltito la febbre.

A rivelare la il sito Romanews, poi confermato anche dall’Ansa che, in questi minuti, cita come fonte “una persona vicina all’ex giocatore”.

Ora Totti passerà un periodo in isolamento nella sua villa nel quartiere Torrino.

Insieme a lui probabilmente la moglie. Anche Ilary Blasi infatti sarebbe risultata positiva al tampone, sebbene al momento, a quanto pare, fortunatamente asintomatica.

Un mese particolarmente difficile quello che sta vivendo Francesco Totti: lo scorso 12 ottobre l’ex giallorosso ha perso il papà proprio per complicazioni dovute alla positività al Covid.

Dopo la perdita del padre, l’ex numero dieci si era chiuso in un doloroso silenzio ma proprio nella giornata di oggi Francesco Totti era tornato a farsi sentire per esprimere il suo cordoglio per la morte del grande Gigi Proietti attraverso un messaggio pubblicato sul Foglio:

“Va via un pezzo della nostra Roma, quella vera passionale e allegra. Come definire Gigi, era un grande e il suo sorriso è stato e rimarrà unico. Gigi era presente al ricevimento per il mio matrimonio, ci vedevamo in qualche occasione e con la sua allegria e il suo grande carisma trasmetteva sempre grande gioia. Mi ha seguito per tutta la carriera da calciatore, era un grande tifoso romanista e ha rappresentato Roma nel mondo come solo noi veri romani sappiamo fare. Gigi ti voglio bene, anche dal cielo ci farai stare allegri. Roma ti sarà sempre grata”