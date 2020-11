L’oroscopo delle mamme di oggi, lunedì 16 novembre. Cosa ci dicono gli astri.

Vi proponiamo le previsioni degli astrologi per la giornata di lunedì 16 novembre con l’oroscopo delle mamme. Cosa ci riserverà il cielo? Cosa sapranno dirci gli astri?

Per prepararci al meglio, leggiamo l’oroscopo di oggi, per ciascun segno dello zodiaco.

Oroscopo del giorno per tutte le mamme: lunedì 16 novembre

Scopriamo cosa ci dicono gli astri per la giornata di lunedì 16 novembre. Ecco l’oroscopo delle mamme, segno per segno, con le previsioni degli astrologi. Quali saranno i segni dello zodiaco più fortunati? Come si svolgerà la vostra giornata, unimamme? Scopriamolo insieme.

Ariete

Sarà la giornata in cui finalmente i vostri impegni dell’ultimo periodo saranno ripagati. Otterrete grandi soddisfazioni sul lavoro e in famiglia e sarà il momento di goderveli tutti, meritatamente. Festeggiate con i vostri cari.

Toro

Cercate di evitare i conflitti con il partner. Non è questa la giornata per affrontare le questioni rimaste in sospeso, rimandate a giorni più sereni. Oggi concentratevi su voi stessi e sui figli, per il resto fate buon viso a cattivo gioco, senza stare a penarvi troppo.

Gemelli

Al termine di una giornata di lavoro e impegni, staccate tutto e riposatevi, ne avete bisogno. Non lasciatevi sopraffare dalle richieste che vi vengono dall’esterno e ai figli dite di avere pazienza. Se saprete spiegare bene e con calma la vostra situazione, capiranno. Le mamme non sono fatte d’acciaio.

Cancro

Sarà una giornata all’insegna della creatività. Gli astri saranno dalle vostre parti per aiutarvi a mettere in pratica le vostre idee e realizzare i vostri progetti. Fatevi aiutare dalle persone fidate. Anche la famiglia riceverà energie positive dal vostro ritrovato entusiasmo.

Leone

Sarà una giornata un po’ strana e confusa, con stimoli positivi ma anche con il rischio di tensioni e incomprensioni con le persone a cui volete bene. Attenzione a come vi muovete e soprattutto a quello che dite. Pesate le parole e mordetevi la lingua prima di parlare. Tenere a freno l’impulsività è il consiglio per oggi.

Vergine

Emozioni altalenanti segneranno questo vostro lunedì, con il rischio di passare da un estremo all’altro. Evitate di esagerare in famiglia per non ferire le persone a cui volete bene. Invece di parlare ascoltate e prestate attenzione alle esigenze dei vostri familiari. Sarà meglio per tutti.

Bilancia

Qualche discussione sul lavoro porterà tensioni nella vostra giornata ma niente che non possa essere superato. Quando tornate a casa lasciate la negatività fuori dalla porta e fatevi abbracciare, in tutti i sensi, dalla vostra famiglia, ritroverete la serenità.

Scorpione

Sarà una giornata ricca di intuizioni e idee utili e potreste essere chiamate ad aiutare qualcuno a risolvere una situazione complicata. Non tiratevi indietro ma offrite la vostra collaborazione e i vostri suggerimenti. Otterrete la stima e la fiducia di altre persone e anche in famiglia saranno orgogliosi di voi.

Sagittario

Grandi soddisfazioni per voi oggi ma anche bisogno di riposo, dopo aver speso tante energie. Trovate un momento solo per voi per rilassarvi e ricaricarvi. Quindi dedicate la serata al partner e ai figli per concludere la giornata con amore e serenità.

Capricorno

Riceverete stimoli importanti e consigli utili da persone fidate. Fatene tesoro perché potrebbero essere utili in futuro. Dopo giornate stancanti, finalmente comincerete a ritrovare le energie. Fatevi aiutare dai vostri familiari se siete troppo stanchi. Saranno ben contenti di farlo.

Acquario

Non fatevi distrarre alle cose di poco conto ma concentratevi su ciò che è importante. Prestate attenzione a quello vi dicono e vi chiedono i vostri familiari, sono la parte che conta veramente nella vostra vita. Dovete solo trovare la concentrazione giusta.

Pesci

State ancora superando la stanchezza degli ultimi giorni. Prendete per voi il tempo di cui avete bisogno ma trovatene anche per stare con il vostro partner. Un momento prezioso di attenzione farà bene a entrambi e sarà la svolta della vostra giornata.

Che ne dite unimamme di queste previsioni astrologiche?

