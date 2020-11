By

L'oroscopo delle mamme di oggi, giovedì 19 novembre.

Unimamme, ecco le previsioni degli astrologi per la giornata di giovedì 19 novembre con l’oroscopo delle mamme. Cosa ci riserverà il cielo? Cosa sapranno dirci gli astri?

Leggiamo l’oroscopo di oggi, per ciascun segno dello zodiaco. Cosa dobbiamo aspettarci e come prepararci per affrontare la giornata.

Oroscopo del giorno per tutte le mamme: giovedì novembre

Cosa ci dicono gli astri per la giornata di giovedì 19 novembre. Vi segnaliamo l'oroscopo delle mamme, segno per segno, con le previsioni degli astrologi.

Ariete

In questo giorno finalmente riuscirete a raccogliere tutte le vostre idee e a razionalizzare i pensieri per metterli a frutto. Dopo giornate difficili e impegnative, i vostri sforzi saranno ripagati. L’amore renderà ancora più speciale la tua giornata, trovate del tempo per dedicarlo interamente al partner.

Toro

Fate attenzione alle altre persone e al vostro modo di relazionarvi con loro, potrebbero esserci delle insidie. Per aggirare trappole e trabocchetti usate tutta la vostra intelligenza e il vostro fascino. Con il partner potrebbe esserci qualche tensione, fate in modo che un problema di poco conto non si ingigantisca.

Gemelli

La giornata di oggi vi richiederà qualche sforzo di concentrazione in più, sia per risolvere alcune questioni sul lavoro sia per il bisogno di attenzioni che la vostra famiglia vi richiederà. Sarete tuttavia brillanti nella risoluzione di tutti i problemi. L’amore vi darà grandi soddisfazioni, con una nuova complicità con il partner.

Cancro

Sarà una giornata impegnativa ma non scoraggiatevi, con impegno e caparbietà saprete uscire dalle situazioni più complesse e difficili. Nonostante il momento pesante, mostratevi disponibili e attenti con il partner, in questo momento ha bisogno di voi e occuparsi di lui sarà per voi un sollievo dalle fatiche della giornata.

Leone

Abbiate pazienza sul lavoro la giornata sarà monotona, e non dimenticate di prendervi cura di voi stesse. Anche se siete forti e in salute, la cura del corpo e la prevenzione non vanno trascurate. Il partner potrebbe darvi qualche delusione, se ci sono tra voi delle incomprensioni chiaritevi. I figli potrebbero richiedervi qualche attenzione in più.

Vergine

Per voi ancora una giornata splendente. Se il lavoro vi richiederà qualche sforzo in più, sarà l’amore e l’intesa con il partner a ripagare ogni stanchezza, tensione o delusione. L’armonia sentimentale migliorerà l’umore di tutta la famiglia e anche dai figli potreste ricevere delle belle sorprese inaspettate.

Bilancia

Giornata favorevole sul lavoro, con una ritrovata intesa tra colleghi. In amore, invece, le cose si fanno complicate e potreste dover affrontare tensioni o litigate con il partner che rovinerebbero anche l’umore in famiglia. Prendetevi del tempo per raccogliere le idee e siate tolleranti, evitando polemiche e soprattutto provocazioni.

Scorpione

Prendete le distanze da situazioni tossiche, soprattutto al lavoro, senza farvi coinvolgere e prendendovi delle pause quando ne avete bisogno. In famiglia vivrete momenti di ritrovata serenità e armonia, approfittatene per condividere quelle attività che da tanto tempo avreste voluto fare insieme.

Sagittario

Sarà una giornata sfiancante sul lavoro, con problemi da risolvere e pochi stimoli positivi. Abbiate pazienza e trovate la motivazione per concludere la giornata pensando alla vostra famiglia che vi aspetta a casa. Con i vostri familiari, infatti, l’armonia è perfetta, con tanti momenti da vivere insieme. Con il partner la passione è alle stelle.

Capricorno

Fatevi valere sul lavoro, è il momento di mostrare tutto il vostro talento e le vostre abilità. Con il partner, invece, dovete impegnarvi di più nel mostrare le vostre attenzioni e il vostro affetto, non siate troppo concentrate su voi stesse. Anche i figli richiedono le vostre attenzioni e se saprete darle nel modo giusto verrete ripagate.

Acquario

Sarete indaffarate dietro a importanti progetti di lavoro che potrebbero portavi via più tempo del solito. Attenzione a non strafare, concentratevi su una cosa alla volta ma quando è il momento di staccare fatelo per correre dalla vostra famiglia che ha bisogno di voi, soprattutto del vostro affetto e delle vostre attenzioni.

Pesci

Finalmente riuscirete a portare a termine quel lavoro su cui state da tempo. Il risultato vi metterà di buon umore, che trasmetterete anche agli altri. La famiglia riceverà giovamento da questa vostra influenza di energia positiva e anche il partner noterà in voi quel fascino che aveva quasi dimenticato.

Che ne pensate unimamme di questo oroscopo delle mamme del 19 novembre?

