Elisabetta e Filippo: festa per i 73 anni di matrimonio, con gli auguri dei pronipoti.

Grande festa oggi, 20 novembre, per la Regina Elisabetta del Regno Unito e il consorte Principe Filippo: la coppia celebra i 73 anni di matrimonio.

Era il 20 novembre del 1947, quando Elisabetta, 21 anni, e Filippo, 26 anni, convolarono a nozze. Oggi 94 anni lei e 99 anni lui festeggiano la loro unione lunga una vita, la più lunga per un monarca britannico. Un altro record battuto dalla longeva Regina Elisabetta.

Per la coppia, a un passo della nozze di platino che si festeggiano al 75° anniversario, ha scelto la sobrietà e l’intimità del Castello di Windsor per celebrare questa ricorrenza. Elisabetta e Filippo avrebbero deciso semplicemente di stare insieme, senza grandi festeggiamenti né regali. Tranne uno, molto speciale che hanno ricevuto dai pronipoti.

Elisabetta e Filippo: 73 anni di matrimonio, gli auguri dei pronipoti

Raggiungere i 73 anni di matrimonio non è impresa da tutti, tranne che per regine e principi longevi, che hanno attraversato quasi un secolo e continuano ancora a far parlare di sé. Vere e proprie icone pop al di là dell’autorevolezza della monarchia. La Regina del Regno Unito di Gran Bretagna Elisabetta II e suo marito il Principe Filippo, Duca di Edimburgo, sono popolarissimi e amati in tutto il mondo, anche dai non monarchici.

Il 20 novembre del 1947 Elisabetta e Filippo si sposavano nell’Abbazia di Westminster, il primo matrimonio reale filmato e trasmesso in diretta, seguito da 200 milioni di persone. Per celebrare i 73 anni di anniversario, la Casa reale ha pubblicato una foto recente di Elisabetta e Filippo, che seduti su un divano di una delle sale del Castello di Windsor leggono il biglietto di auguri che i pronipoti hanno preparato per loro, insieme a molti altri biglietti di auguri ricevuti in questi giorni (foto in alto).

Regina dei record, la più longeva sul trono britannico, avendo superato abbondantemente il regno di 63 anni della regina Vittoria, Elisabetta II ha toccato anche il record del matrimonio di maggiore durata per un monarca britannico. Giovanissima, ha visto l’Impero Britannico disgregarsi sotto i suoi occhi, dopo la Seconda guerra mondiale. A cominciare dall’indipendenza dell’India, nell’agosto del 1947, prima che diventasse regina e ancora prima di sposare Filippo. Ad appena 25 anni è salita al trono per prendere il posto del padre, Giorgio VI, prematuramente scomparso.

Elisabetta ha vissuto nel corso della sua vita anni di grandi cambiamenti politici e sociali, che hanno messo in pericolo la stessa monarchia britannica, ma di cui è stata capace di tenere saldamente le redini. La Regina è riuscita a difendere la tradizione e l’immagine della monarchia, aprendosi tuttavia al futuro.

Oggi, insieme al marito Filippo festeggia 73 anni di matrimonio, che le vicissitudini della famiglia reale non hanno scalfito. Un obbligo verso la Corona, certo, ma anche un’unione che negli anni si è dimostrata forte e stabile, capace di adattarsi nel tempo.

Per Elisabetta e Filippo non ci saranno celebrazioni grandiose, niente feste né regali. Così, secondo le indiscrezioni avrebbe deciso la coppia reale. Un regalo speciale, però, lo hanno ricevuto. Il biglietto di auguri coloratissimo che hanno preparato i pronipoti figli di William: i principini George, Charlotte e Louis. Sicuramente il biglietto più gradito, tra i tanti ricevuti in questi giorni, e che la coppia reale ha voluto mostrare in una foto diffusa tramite i canali social della Casa reale britannica.

Il biglietto, con tante bolle di diverso colore, riporta il numero 73, anno dell’anniversario di matrimonio, anche questo multicolore. Per i bisnonni Elisabetta e Filippo è sicuramente un omaggio graditissimo.

