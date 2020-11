By

L’oroscopo delle mamme di oggi, mercoledì 25 novembre. Cosa ci dicono gli astri.

Unimamme, ecco le previsioni degli astrologi per la giornata di mercoledì 25 novembre con l’oroscopo delle mamme. Cosa ci riserverà il cielo? Cosa ci diranno gli astri?

Vediamo cosa ci dice l’oroscopo di oggi, segno per segno. Cosa dobbiamo aspettarci e come prepararci per affrontare la giornata.

Oroscopo del giorno per tutte le mamme: mercoledì 25 novembre

Le previsioni degli astri per la giornata di mercoledì 25 novembre con l’oroscopo delle mamme, per ogni segno dello zodiaco. Quali saranno i segni più fortunati? Come sarà la vostra giornata, unimamme? Scopriamolo insieme, leggendo l’oroscopo delle mamme.

Ariete

Sarà una giornata di decisioni importanti, raccogliete tutta la vostra concentrazione. Attenzione ai dettagli sul lavoro. In famiglia i figli chiederanno ancora le vostre attenzioni. È l’amore a rendere speciale questa giornata, grazie alla Luna favorevole.

Toro

Finalmente una giornata più serena, senza le tensioni degli ultimi giorni. Il lavoro, tuttavia, potrebbe richiedere qualche attenzione in più. Pace in famiglia, dove torna la calma. Con il vostro partner il rapporto troverà una nuova armonia.

Gemelli

Abbiate pazienza, il lavoro anche oggi vi richiederà un certo sforzo. Troverete riposo in famiglia, con i figli che vi daranno belle soddisfazioni. Torna il sereno con il partner, approfittatene per stare insieme da soli.

Cancro

Oggi migliorano i rapporti sul lavoro e finalmente riuscirete portare i termine i progetti in sospeso. Ancora qualche conflitto in famiglia per problemi irrisolti, che vi porteranno anche a discussioni con il partner. Prendetevi un momento solo per voi.

Leone

Sarà una giornata molto positiva sul lavoro che di vedrà particolarmente creative. In famiglia torna la pace e il sereno, dopo le tensioni di ieri. Anche con il partner i rapporti tornano sereni, è il momento di vivere appieno la vostra intimità.

Vergine

Sarà una giornata stancante sul lavoro e purtroppo anche in casa avrete molto da fare. Attenzione a non perdere la pazienza con i figli. Continua, invece, l’intesa con il partner, dopo le incomprensioni dei giorni scorsi. Approfittatene per stare da soli.

Bilancia

Continuano ancora le influenze negative degli astri, abbiate ancora pazienza. La Luna è opposta al vostro segno e ci mette lo zampino nel mandarvi di traverso il lavoro e l’amore. Evitate le polemiche e schivate le provocazioni. È il momento di prendervi cura di voi stesse.

Scorpione

Avrete una giornata positiva sul lavoro, con nuove opportunità all’orizzonte. L’entusiasmo a fine giornata potrebbe essere tuttavia rovinato dalle pretese dei figli, mantenete il punto e non cedete. Vi consolerete, comunque, con il vostro compagno, l’amore va ancora alla grande.

Sagittario

Continua il momento positivo sul lavoro, con tante cose che vi stimolano e vi rendono produttive. In famiglia avrete delle belle occasioni di dialogo con i figli. La Luna è dalla vostra partner e vi regala momenti di intensa passione e romanticismo con il partner.

Capricorno

Il lavoro vi richiede molto impegno ma allo stesso tempo vi regala nuove opportunità. La giornata però vi stancherà e alla fine potrete essere troppo nervose con i figli e il partner. Prendetevi una pausa anche se avete tante cose da fare per evitare il burn out.

Acquario

Sarà una giornata positiva sul lavoro, che vi renderà propositive e brillanti. Attenzione a non trascurare alcuni lavori da fare in casa o impegni che avete preso con i familiari. L’influenza degli astri sarà invece molto favorevole sull’amore, regalandovi una grande intesa con il partner.

Pesci

Finalmente riuscirete a risolvere vecchi problemi sul lavoro, con l’apertura di nuovi sbocchi. In casa chiedete ai figli di aiutarvi con alcuni lavori più pesanti. L’amore procede ancora bene, ma attenzione se il vostro partner è Gemelli o Sagittario, potrebbe darvi filo da torcere.

Che ne pensate unimamme di questo oroscopo delle mamme del 25 novembre?

