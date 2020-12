Ospedale pediatrico ha trasformato la risonanza magnetica per non spaventare i bambini

By

L’ospedale pediatrico Children’s National hospital di Washington ha cambiato il suo aspetto.

Unimamme, oggi vogliamo parlarvi di un ospedale che sta cercando di andare sempre di puù incontro alle esigenze dei bambini suoi ospiti.

Ci sono infatti persone che possono sentirsi a disagio, a causa di alcune fobie, quando devono affrontare degli esami.

Risonanza magnetica: il cambiamento per i bambini

Ecco come ha risolto un ospedale pediatrico americano.

Quando devono affrontare un esame come la risonanza magnetica a volte, persino gli adulti hanno dei problemi. Per esempio chi soffre di claustrofobia ha molta paura di spazi stretti e angusti. A rendere più gradevole questo esame presso il Children’s National Hospital di Washington sono state le persone dell’organizzazione RxART che collabora con artisti come il giapponese Takashi Murakami.

La stanza quindi presenta i fiori che sono un tratto distintivo di questo artista che è stato paragonato persino a Andy Wharol per il modo in cui le sue opere a carattere pop sono state in grado di rappresentare l’arte giapponese contemporanea, mescolando diverse tendenze.

Oltre ai fiori, come si può vedere nella foto, ci sono anche molti altri simpatici personaggi colorati che aiuteranno i piccoli ad alleviare lo stress e l’ansia per questo esame.

Unimamme, a voi piace questa stanza? La vorreste anche in un eventuale ospedale pediatrico italiano?