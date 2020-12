Macchie di olio, come toglierle con il borotalco ed altri rimedi

Utili consigli per rimuovere le macchie l’olio. Diversi suggerimenti che vanno dal borotalco al sapone per i piatti.

Unimamme, a tuti sarà capitato di imbattersi in qualche perniciosa macchia d’olio d’oliva su superfici e vestiti che avrete cercato di eliminare con qualche stratagemma.

Anche se insistiamo pare che le macchie lo facciano apposta a rimanere attaccate. Non vi preoccupate, non è il caso di buttare il capo che avete macchiato, in caso si trattasse di tessuto, la macchia potrebbe essere un po’ complicata da pulire, ma non impossibile.

Come togliere le macchie d’olio: 4 rimedi fenomenali

Ora condividiamo con voi qualche buon consiglio.

Innanzitutto non dovete cercare di accanirvi con l’acqua, perché questa le espande. Invece sarebbe buona norma effettuare un pretrattamento, per esempio usando il borotalco, questa sostanza ha un forte potere assorbente e dunque impedisce all’olio di espandersi. Inoltre è in grado di ridimensionare la macchia prima del lavaggio in lavatrice.

Dovete mettere un po’ di borotalco sulla macchia, lasciarlo agire per almeno un’ora e rimuoverlo con delicatezza. Se non avete a disposizione il borotalco potete adoperare: farina, sale o amido di mais.

Un altro rimedio è il detersivo per i piatti. Bisogna metterlo sulla macchia, consentirgli di agire e poi strofinare con delicatezza con uno spazzolino. Altrimenti potete provare con uno sgrassatore specifico per tessuti.

Anche il sapone di marsiglia è fenomenale per rimuovere le macchie d’olio. Procedete in questo modo: inumidite la macchia con poca acqua tiepida e posate sopra una manciata di scaglie di sapone. Sfregate e spazzolate per bene, poi risciacquate e mettete tutto in lavatrice.

Se per esempio dopo aver cucinato vi ritrovate il piano cucina come un campo di battaglia pieno di macchie d’olio la soluzione è tamponare l’unto con un po’ di carta assorbente intrisa di alcol o passare sopra una spugnetta con acqua tiepida e soda (il carbonato di sodio, lo specifichiamo).

Unimamme, cosa ne pensate di questi rimedi? Li conoscevate anche voi?