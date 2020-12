Le feste di Natale ormai sono alle porte. Ecco allora qualche consiglio per vestirsi in gravidanza e sentirsi cool.

E anche quest’anno il Natale sta per entrare in tutte le nostre case. Un anno davvero particolare per festeggiare, vista la difficile situazione che stiamo ancora vivendo a causa della pandemia.

Purtroppo come è noto le feste che vivremo a breve non saranno come quelle degli anni passati dal momento che dovremmo stare attenti a vari accorgimenti e soprattutto non si potrà festeggiare tutti insieme.

Tuttavia però si può cercare di vivere quei giorni con una certa serenità e soprattutto con le persone che più si amano.

Ecco quindi che abbiamo deciso di fornire qualche idea sui look per tutte le mamme in attesa che però vogliono essere cool in quei momenti.

Ovviamente si è tenuto conto di tutte le variabili del caso e perciò gli outfit pensati sono adatti a tutte le esigenze e necessità.

Come vestirsi in gravidanza durante le feste di Natale: 6 outfit per essere cool

Senza andare a comprare abiti che poi si utilizzerebbero solo una volta, ecco allora qualche idea per sfruttare quello che già si ha, per sentirsi comode ma allo stesso tempo anche eleganti.

Gonna al ginocchio

Un capo che non può mai mancare nell’armadio di una donna è una bella gonna classica con taglio svasato. Questa è perfetta in tutte le occasioni, figuriamoci durante le feste natalizie. Il modello con fascia elastica si adatta a tutte le fasi della gravidanza e soprattutto permette di sentirsi comode e a proprio agio.

Inoltre poi è possibile giocare con la amglia da indossare sopra che può essere di qualsiasi colore si desideri purché la gonna sotto sia totalmente basic e colore unico.

Abito manica corta

Se si vuole essere eleganti e chic, l’abito a manica corta fa proprio al caso vostro soprattutto se sul davanti vi è un incrocio che mette in risalto le curve senza esagerare. Questo abito è perfetto in tutti i colori, certo se si sceglie il color rosso è sicuramente adatto per il momento. Se si opta per il vestito a maniche corte, allora è possibile abbinarci una giacca anche super sbrilluccicosa.

Abito lungo

Anche l’abito lungo ovviamente è una scelta ideale per le feste natalizie. Per renderlo però un pò meno impegnativo si può optare per una versione a fiori che lo rende super fashion.

Leggins

Nell’armadio di ogni donna ormai sono diventati un cult soprattutto per la loro versatilità. Con questi si possono creare outfit eleganti e sportivi e dal momento che si parla di feste di Natale, è possibile abbinarli con dei maglioni un pò più lunghi super brillantinati che rendono il look sofisticato e a tema.

Maglia bolero

Un’altra opzione valida per questo periodo è quella della maglia a bolero. Solo con questa si riesce a creare un look elegante e perfettamente natalizio.

Di questo modello esistono diversi colori e tipi e se si riesce a trovare un pò più lunga è possibile abbinarla con un leggins o con una gonna.

Mini dress

Il mini dress è un’opzione anche per tutte le donne incinte. Questo è perfetto per il pranzo del 25 e il modello svasato si trova in tutte le fantasie e colori. Per avere un’idea su cosa scegliere si può far riferimento alla linea di moda di Bianca Balti, la collezione della modella è proprio orientata su questo tipo di vestiti, andate a dare un’occhiata!

E voi unimamme avete già deciso cosa indossare per le feste di Natale?