Bianca Balti, dopo anni dedicati alle passerelle, è passata dall’altra parte e ha deciso di iniziare la sua carriera da stilista con una linea premaman. Avete mai visto qualche pezzo della sua collezione?



La modella dopo 14 anni di onorata carriera tra le passerelle di tutto il mondo ha iniziato a dedicarsi ad altro.

Infatti ora ha deciso di creare una linea premaman che si adatta a tutti i gusti e che è apprezzatissima anche dalle donne non incinte.

Come ha dichiarato l’idea le è spuntata fuori dalla sua esperienza personale di mamma:

“Prima di tutto una collezione nata dalla mia esperienza personale. Anche se sono un tipo easy, che tutti i giorni veste in jeans e maglietta, facendo il mio lavoro mi capita ogni tanto di dovere andare a una serata speciale, a una cerimonia o comunque a un appuntamento importante. Mi è capitato anche durante la mia prima gravidanza, 12 anni fa, e allora ho scoperto sulla mia pelle quanto sia difficile trovare capi premaman che, oltre ad avere un bel design, siano anche di qualità. Da allora penso a questa idea e oggi sono uscita a realizzarla. Adesso dovrei rimanere incinta un’altra volta per indossarla!”

Del resto come darle torto: rimanere incinte non significa dover indossare solo abiti larghe, tute o pantaloni del proprio marito e compagno! L’occhio vuole sempre la sua parte e in una società in cui l’apparenza conta tantissimo, è importante sentirsi bellissime anche durante la gravidanza.

Bianca Balti: la sua collezione premaman conquista proprio tutti sia donne incinte che non

Dunque Bianca ha pensato proprio a tutto: agli abiti per una passeggiata fino a quelli per un evento importante. Tre sono le parole d’ordine: corto è meglio.

Infatti a caratterizzare tutta la linea premaman sono abiti corti e freschi che consentono alla future mamme di potersi muovere liberamentente e senza costrizioni.

A ciò ha unito colori vivaci e allegri come il bianco che sta bene su tutto, il rosa che si abbina perfettamente all’incarnato di ciascuno e l’azzurro per dare un tocco di classe.

Inoltre ogni abito ha pratici bottoni o cerniere all’altezza del seno per sfruttarlo anche dopo il parto, ogni qual volta sarà necessario allattare il neonato.

Come ha dichirato durante un’intervista, la Balti aveva da sempre in mente quest’idea ma solo dopo essersi trasferita a Los Angeles è riuscita a portarla a compimento:

“Quando mi sono trasferita a Los Angeles ho trovato una situazione imprenditoriale giovane e dinamica che mi ha ispirato. Ho trovato un team di supporto fatto di sole donne che ha creduto davvero nell’idea e ha supportato il progetto”.

Dunque una bella prova per la modella che grazie a questo progetto è riuscita a dare sfogo alla sua creatività e immaginazione:

“Questo progetto mi rende felice, mi tiene occupata, stimola la mia mente. Dal punto di vista creativo, sono rinata. Una delle fasi che preferisco del lavoro è quello della ricerca dei tessuti che uso. Tutti i capi sono realizzati utilizzando stoffe provenienti da stock, scovati nell’area di Los Angeles. In questo senso, la collezione ha anche un’anima green, cosa che per me è molto importante”

Insomma Bianca è riuscita a rendere cool e chic un periodo in cui le donne, troppo spesso, si sentono inadeguate e mai belle. Il suo intento è stato proprio quello di stravolgere questa concezione e dare la possibilità a tutte le donne incinte di poter indossare qualcosa che vada oltre la solita vecchia tuta.

È giusto che in un momento come quello della gravidanza, ognuna si possa sentire bellissima e desiderata come era prima di rimanere incinta.

