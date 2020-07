Gigi Hadid incinta criticata per la gravidanza: la modella risponde | FOTO

LEGGI ANCHE —> LAURA CHIATTI CRITICATA PER LA FOTO DEI FIGLI RISPONDE INSULTANDO I FAN

A seguito di questa affermazione ha ricevuto tante critiche da parte di chi l’accusa di voler a tutti i costi nascondere il pancione e non voler mostrare il suo corpo che sta cambiando. La modella, però, non ci sta e decide di rispondere a queste accuse su Twitter: “Travestirmi? Ho solo detto che con una tuta larga quel che si vede di fronte o di lato è molto diverso. Non ho detto che la mancanza visiva di un pancione sia intenzionale né ho spiegato come io stia cercando di nasconderla. Sarò felice e orgogliosa di condividere uno scatto privato quando mi sentirò di farlo“.

Ha poi fatto sapere che per il momento sta condividendo la sua gravidanza con la famiglia e le persone che amo.

Disguise ….? 🤨 I said in a baggy jumpsuit the front and side views are visually different stories- not that that was intentional or I was trying to hide anything. Will be proud and happy to share “insight” when I feel like it, thanks.

— Gigi Hadid (@GiGiHadid) July 5, 2020