Usi il mocio per pulire i pavimenti? Attenzione a non riutilizzare l’acqua sporca, questo trucco ti salva la vita

Da sapere: se usate il mocio per pulire i pavimenti, attenzione a non riutilizzare l’acqua sporca, il trucco che vi salva.

Per lavare i pavimenti nella maggior parte delle case oggi si utilizza il mocio. È l’utile ed efficiente strumento di pulizia inventato in Spagna che consiste in una specie di scopa morbida, formata da un bastone che è il manico e da una testa con strisce o corde di tessuto che vengono bagnate con acqua e detersivo, che poi vengono strizzate in un cestello per ridurre l’eccesso di acqua prima di essere passate sul pavimento per pulirlo.

Si tratta di uno strumento molto pratico rispetto al vecchio sistema di spazzolone e straccio che va strizzato con le mani. L’unico inconveniente è che quando si lavano i pavimenti con il mocio, la testa con le strisce di tessuto viene immersa più volte nell’acqua che nel frattempo è diventata sporca. Inconveniente che, peraltro, c’era anche prima quando si usava il semplice straccio, bagnato, strizzato e poi bagnato di nuovo nello stesso secchio d’acqua.

Come risolvere questo problema e fare in modo che il mocio non venga immerso nell’acqua che nel frattempo è diventata sporca? Esiste un trucco molto semplice e geniale che vi segnaliamo qui di seguito. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Mocio per pulire i pavimenti, attenzione a non riutilizzare l’acqua sporca

Lavare il pavimento di casa con il mocio in modo perfettamente igienico, senza che il tessuto dello spazzolone venga immerso di nuovo nella stessa acqua del secchio che nel frattempo è diventata sporca, esiste un metodo molto utile ed efficace che tutti possiamo mettere in pratica. Con questo sistema non dovremo più bagnare il mocio nella stessa acqua dove lo abbiamo già immerso dopo averlo passato sul pavimento sporco. Ecco come fare.

Il trucco, segnalato su Tik Tok dall’account Lostiledi_alma consiste nell’usare un piccolo cestino di plastica, di quelli dei rifiuti, da inserire all’interno del secchio del mocio, sotto al cestello dove viene strizzato il mocio. Il procedimento da seguire è il seguente: dopo aver passato il mocio sul pavimento da lavare, lo si strizza nel cestello del suo secchio con l’acqua sporca finirà all’interno del cestino e non direttamente nel secchio con l’acqua e il detersivo, che dunque resterà pulita. O quasi, perché comunque le strisce del mocio non saranno pulitissime.

Il consiglio finale è di lavare di frequente i pavimenti di casa, in modo da evitare che si accumuli troppa sporcizia. Nel caso in cui i pavimenti siano molto sporchi, lavateli due volte, cambiando l’acqua del secchio e sciacquando bene la testa del mocio.