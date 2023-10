Natale a prova di bambino: dalle luci natalizie all’albero, ecco come fare

Il Natale è ormai alle porte e, mentre i bambini non si trattengono più dalla gioia e non vedono l’ora di iniziare a decorare casa con luci natalizie e palline colorate, gli adulti si domandano come coniugare addobbi e sicurezza.

Per fortuna, le soluzioni per ottenere un’atmosfera calda e festosa, riducendo i rischi per i bambini, esistono. In questo articolo vi spiegheremo come procedere per addobbare la vostra abitazione, per un Natale che sia davvero “a prova di bambino”.

L’albero di Natale

Per molti l’albero di Natale è una vera e propria tradizione, e rinunciarvi significherebbe non percepire la tipica aria natalizia. Qualcuno però, soprattutto in presenza di bambini molto piccoli, potrebbe domandarsi se non sia troppo pericoloso. La risposta è no, a patto che si seguano poche e semplici regole.

Innanzitutto, è importante scegliere l’albero giusto. Nel caso in cui si optasse per un abete vero, meglio assicurarsi che non perda gli aghi; se invece si opta per uno artificiale, è opportuno controllare che non siano presenti elementi appuntiti. In aggiunta a questo, laddove possibile, meglio scegliere un modello ignifugo, così da ridurre ulteriormente i rischi.

In secondo luogo, se i bambini sono molto piccoli, hanno appena iniziato a camminare o, in generale, hanno l’abitudine di toccare tutto, è preferibile posizionare l’albero in un punto della casa che non sia, per loro, facilmente raggiungibile. Si potrà ad esempio collocarlo su un mobile oppure proteggerlo con una recinzione in legno.

Un’altra alternativa è quella di optare per un albero da appendere al soffitto. In questo caso, è indispensabile assicurarlo bene per evitare che, cadendo, ferisca qualcuno.

Indipendentemente dal punto in cui si sceglierà di posizionarlo, sarà necessario accertarsi che disponga di una base sufficientemente ampia, a prova di capovolgimenti, anche accidentali.

La scelta delle decorazioni

Dopo aver scelto e posizionato l’albero, è necessario passare alle decorazioni.

Le tre regole più importanti da seguire per evitare inconvenienti o spiacevoli sorprese sono le seguenti:

scegliere addobbi infrangibili : evitare dunque le classiche palline di vetro. Meglio decori in plastica, tessuto, carta e legno;

: evitare dunque le classiche palline di vetro. Meglio decori in plastica, tessuto, carta e legno; optare per decorazioni di dimensioni non troppo piccole : i bambini, specie se molto piccoli, tendono a mettersi in bocca qualsiasi cosa. Per questo motivo, meglio stare alla larga dagli addobbi di piccole o piccolissime dimensioni, optando invece per stelle, palline e angioletti di medie o grandi dimensioni;

: i bambini, specie se molto piccoli, tendono a mettersi in bocca qualsiasi cosa. Per questo motivo, meglio stare alla larga dagli addobbi di piccole o piccolissime dimensioni, optando invece per stelle, palline e angioletti di medie o grandi dimensioni; accertarsi che non siano presenti spigoli taglienti o angoli appuntiti: prima di consentire ai più piccoli di maneggiare le decorazioni, accertatevi che non siano presenti elementi con i quali potrebbero ferirsi.

Attenzione anche a festoni e ghirlande. Posizionateli in alto, così da evitare che i più piccoli, giocando, possano ferirsi.

Le luci natalizie

L’illuminazione è fondamentale per ottenere rapidamente un’atmosfera magica ed evocativa. Quando in casa sono presenti dei bambini, è molto importante acquistare luci natalizie di qualità presso rivenditori o e-commerce ben forniti, come Leroy Merlin.

Per evitare inconvenienti di qualsiasi genere è importante assicurarsi che siano a norma, verificando la presenza del marchio CE, e leggere con attenzione le istruzioni per l’uso, laddove presenti. Prima di posizionarle, è inoltre indispensabile ispezionare con attenzione fili e lampadine, così da accertarsi che siano integri.

Nel caso in cui desideraste decorare anche gli spazi esterni, posizionando ad esempio fili di luci natalizie intorno alla porta di ingresso e renne luminose sul balcone, accertatevi che le luci da voi acquistate siano adatte agli ambienti esterni.

Per finire, non lasciate le luci accese in vostra assenza e tenete sotto controllo i collegamenti elettrici.

Le piante natalizie

Stelle di Natale, agrifoglio, vischio; sono numerose le piante che, durante il periodo natalizio, possono essere scelte per rendere l’abitazione ancora più allegra e festosa.

Quando in casa sono presenti dei bambini, è però molto importante fare attenzione. Queste piante, seppure molto belle, possono essere pericolose. Mentre la stella di Natale, se toccata, può causare irritazioni alla pelle, il vischio e l’agrifoglio sono tossici.

È per questo motivo che risulta importante posizionarle in luoghi sopraelevati che non possano essere raggiunti dai componenti più piccoli della famiglia.

Decorare casa in totale sicurezza è possibile?

Rendere la casa allegra e festosa in vista delle festività natalizie, senza mettere in pericolo l’incolumità dei più piccoli, è possibile.

Scegliendo decori non troppo piccoli, infrangibili e privi di parti taglienti, posizionando l’albero e le piante in punti sicuri della casa, e scegliendo luci natalizie certificate e di qualità, si potrà decorare la propria abitazione in tutta sicurezza, rendendo felici grandi e piccini.