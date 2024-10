Taglie per neonati, che confusione: guida alle misure per non sbagliarsi

Tra le cose più complicate, quando si parla di neonati, c’è la scelta della taglia per comprare un vestito: così non vi sbaglierete.

Non tutti i bambini nascono e soprattutto crescono allo stesso modo. Questa varietà naturale porta spesso a confusione quando si tratta di acquistare vestiti per i più piccoli. La scelta della taglia giusta non è così semplice come potrebbe sembrare a prima vista, dato che non basta conoscere l’età del bambino. Altri fattori come la lunghezza, la dimensione del busto o la circonferenza della testa giocano un ruolo cruciale nella selezione dell’abbigliamento adatto.

La prima cosa da sapere è che le etichette dei vestiti possono riferirsi all’età del bambino in mesi o anni oppure alle sue misure specifiche in centimetri. Questo doppio sistema può creare confusione ma offre anche una maggiore flessibilità nella scelta delle taglie. Per esempio, un capo etichettato come 0-3 mesi si presume vada bene per la maggior parte dei neonati fino ai tre mesi di età, ma tenendo conto delle variazioni individuali di crescita, potrebbe essere utile verificare anche le misure in centimetri indicate.

Vestiti per neonati, il significato delle etichette e come prendergli le misure

Le etichette sui vestiti dei neonati sono pensate per offrire una guida generale sull’adeguatezza dell’abbigliamento a seconda dell’età o della statura del bambino. Tuttavia, è fondamentale ricordarsi che ogni bambino cresce a ritmi diversi e ciò che va bene per uno potrebbe non essere adatto ad un altro della stessa fascia d’età. Misurare il proprio figlio può quindi diventare un passaggio importante prima di procedere con l’acquisto.

Per scegliere correttamente la taglia degli abiti è essenziale conoscere alcune misure chiave del proprio figlio. Misurare la lunghezza (dalla testa ai piedi), il torace e la circonferenza della testa può fare una grande differenza nella scelta dei capi più confortevoli e adeguati alla sua statura attuale.

Quando si parla di calzature per neonati, spesso ci si riferisce più correttamente a calzini o scarpine molto morbide, dato che i piedini dei più piccoli non necessitano di vero supporto fino a quando non iniziano a camminare attivamente. Anche qui vale il principio delle taglie divise per mesi o centimetri del piede; scegliendo con cura secondo queste indicazioni si possono evitare acquisti poco pratici.

Infine, avere sotto mano una tabella con le corrispondenze tra lunghezza in centimetri ed età approssimativa può essere molto utile durante lo shopping. Ricorda sempre che queste tabelle rappresentano medie generalizzate e il tuo bambino potrebbe trovarsi al di sopra o al di sotto di queste fasce standardizzate.

Di seguito, ve ne proponiamo una standard: