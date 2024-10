Gravidanza gemellare: quanto è probabile? Cosa bisogna sapere?

La gravidanza gemellare è sicuramente affascinante. Ma quanto è probabile far nascere dei gemelli?

Negli ultimi anni, il fenomeno delle gravidanze gemellari ha registrato un significativo aumento. Questa tendenza è stata influenzata dall’utilizzo di farmaci che stimolano la fertilità e dalle tecniche di fecondazione assistita. Ma quali sono le reali probabilità per una coppia di aspettare gemelli? E quali sono i dati relativi ai parti gemellari negli ultimi anni?

L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma fornisce dati interessanti in merito alle statistiche circa parti omozigoti ed eterozigoti: il parto gemellare si verifica con un’incidenza di 1 su 70 rispetto alle gravidanze singole. Per quanto riguarda i gemelli mono-ovulari (omozigoti), l’incidenza è circa 1 su 300 gravidanze, mentre per i bi-ovulari (dizigoti) varia tra 1 su 100 e 1 su 500. L’età della madre gioca un ruolo determinante: tra i 15 e i 39 anni aumentano le probabilità di avere gemelli bi-ovulari, mentre dai 40 ai 44 anni si registra un incremento per quelli mono-ovulari.

La gravidanza gemellare è ereditaria? Rispondiamo a questa curiosità (e non solo)

La genetica svolge un ruolo non trascurabile nelle probabilità di avere parti gemellari. Se nella storia familiare sono presenti casi di gravidanze multiple, aumentano le possibilità che ciò si ripeta nelle generazioni successive.

Recentemente, alcuni studi hanno evidenziato come anche l’alimentazione possa influenzare la possibilità di concepire più bambini contemporaneamente. Una dieta ricca in proteine animali, latticini e cereali sembra favorire l’ovulazione multipla. Gary Steinman del Long Island Jewish Medical Center ha condotto uno studio che mostra come le donne onnivore abbiano una probabilità maggiore rispetto alle vegane di restare incinta di gemelli a causa dei prodotti animali consumati.

Un altro fattore determinante nell’aumento delle nascite multiple è rappresentato dalle cure contro l’infertilità. La fecondazione assistita e i farmaci per stimolare la fertilità hanno portato a un incremento significativo dei parti plurimi negli ultimi decenni.

Nonostante la gioia che può derivare dalla notizia di aspettare due bambini contemporaneamente, non bisogna dimenticare che una gravidanza plurima comporta maggiori rischi per la salute della madre. Tra questi vi sono gestosi, aborto spontaneo, perdita fetale e parto prematuro. Di conseguenza, le future mamme devono essere seguite con maggiore attenzione durante tutta la gestazione.