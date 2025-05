Gravidanza sotto il sole: I permessi, i divieti e le regole d’oro per proteggere te e il tuo bebè

Con l’arrivo dell’estate, molte future mamme si interrogano sulla possibilità di godersi il sole senza correre rischi.

La gravidanza è un periodo di grandi cambiamenti per il corpo della donna, che richiede attenzioni particolari anche quando si tratta di esporsi al sole. Se da un lato una leggera abbronzatura può migliorare l’umore e l’autostima, dall’altro è fondamentale seguire alcune precauzioni per evitare problemi come insolazioni, disidratazioni e colpi di calore.

La domanda che sorge spontanea è: prendere il sole in gravidanza si può? La risposta è sì, ma con moderazione e seguendo delle regole ben precise. Il sole apporta benefici come la produzione di vitamina D, essenziale per le ossa del feto; la regolazione del ritmo sonno-veglia grazie all’aumento della produzione serale di melatonina; e la produzione di serotonina, nota come l’ormone del benessere. Tuttavia, questi effetti positivi non richiedono lunghe esposizioni solari.

È importante ricordare che durante la gravidanza aumenta la produzione di melanina, rendendo la pelle più sensibile alla luce solare. Per questo motivo dal 2011 è stato proibito nelle donne in gravidanza l’uso dei lettini abbronzanti.

Durante i diversi trimestri della gravidanza occorre prestare attenzione a diversi aspetti. Nel primo trimestre bisogna essere particolarmente cauti a causa dei rischi maggiori legati a insolazioni e disidratazioni. Nel secondo trimestre invece c’è da fare attenzione agli sbalzi pressori soprattutto se si soffre già di pressione bassa. Infine nel terzo trimestre bisogna seguire le indicazioni generali per una corretta esposizione al sole.

La protezione solare in gravidanza

Per quanto riguarda la protezione solare da utilizzare durante questo periodo speciale della vita di una donna, non esiste una crema specificamente pensata solo per la pancia ma è consigliabile usare prodotti con un alto fattore protettivo (SPF 30-50) su tutto il corpo esposto ai raggi UV.

Oltre all’applicazione della crema solare ci sono altre regole fondamentali da seguire:

Limitare l’esposizione al sole nelle ore più calde .

. Bagnarsi spesso per ridurre il rischio di colpi di calore.

per ridurre il rischio di colpi di calore. Mantenere un buon livello d’idratazione bevendo 1,5-2 litri d’acqua al giorno.

bevendo 1,5-2 litri d’acqua al giorno. Riposarsi all’ombra soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Prevenzione delle macchie solari in gravidanza

Un altro aspetto importante riguarda le macchie solari in gravidanza o melasma (“maschera gravidica”), causate dall’aumento degli ormoni estrogeno e progesterone unitamente all’esposizione solare. Prevenire queste macchie seguendo le indicazioni generali sull’esposizione al sole rimane fondamentale.

Prendersi cura della propria pelle durante la gravidanza significa proteggere sia sé stesse sia il bambino che si porta in grembo. Seguendo queste semplici ma importantissime regole sarà possibile godersi i benefici del sole senza correre inutili rischi.