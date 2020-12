Ricetta per lo svezzamento: frittata veloce con zucchine e formaggio

Lo svezzamento è una tappa della vita dei bambini non sempre facile, ecco una ricetta facile per preparare una frittatina veloce.

Dopo le prime fasi dello svezzamento dove si prediligono alimenti semplici si può introdurre anche l’uovo, più o meno dopo il primo anno di vita quindi dopo 6 mesi dall’inzio dello svezzamento. Chiedere sempre consiglio al pediatra di fiducia prima di aggiungere questo alimento perchè in alcuni casi può essere provocare delle allergie essendo uno degli allergeni più diffuso insieme al glutine, al latte e derivati o alla soia.

Vi abbiamo dato le ricette per preparare un brodo vegetale leggero perfetto come base per numerose preparazioni dolci. Adesso vi proponiamo una ricettina semplice e veloce per i vostri piccoli di casa, ma assaggiatela anche voi, è buonissima.

Ricetta per lo svezzamento veloce e semplice: frittata con zucchine semplice e veloce

La frittata con zucchine e formaggio è un piatto semplice e veloce. In poco tempo otterrete un pasto completo che va completamente a sostituire una dose di latte.

Pochi ingredienti e pochi passaggi per preparare questa ricetta.

Tempo di preparazione: 10′

Tempo di cottura: 10-15′

INGREDIENTI

1/2 zucchina

1 uovo

1 cucchiaino di latte

1 cucchiaino di parmigiano grattugiato

Preparazione

Per preparare questa ricetta si inizia come prima cosa ad andare a lavare e poi a pulire la zucchina. Dopo aver tolto le due estremità si trita finemente o si grattugia con una grattugia per verdure con i fori larghi e poi si mette in una pentola con 2 cucchiai di acqua per almeno 10 minuti per farla ammorbidire (volendo al si può cuocere anche a vapore).

Nel frattempo in una ciotola si sbatte l’uovo con il latte ed il formaggio grattugiato e poi si uniscono anche le zucchine una volta che sono cotte. Versare il composto in una padella antiaderente e cuocere a fiamma molto bassa da entrambi i lati. Anche in questo caso si può usare una cottura a vapore per almeno 15 minuti.

Voi unimamme cosa preparare per i vostri piccoli? A che età avete introdotto l’uovo?