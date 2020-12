Dalle passerelle al pancione: “Mi sento bellissima”, parla la famosa modella

Sono tante le modelle che, incuranti, hanno sfilato incinta sulle passerelle più importanti del mondo mostrando al mondo il pancione: “Finalmente mi sento bellissima”, ha dichiarato il famoso angelo di Victoria’s Secret giunta alla terza gravidanza.

Uno degli angeli più famosi di Victoria’s Secret, Karolina Kurkova, ha da poco annunciato sui social l’arrivo del suo terzo figlio postando delle foto senza veli.

Dopo i numerosissimi scatti per le copertine più prestigiose e le campagne pubblicitarie per Louis Vuitton, la famosa modella si è aperta in un gesto coraggioso: mostrare che il corpo delle mamme con il pancione è ancora più bello.

Karolina è gia madre di due figli e, in un’intervista per la rivista Glamour, ha confidato le sensazioni di una mamma che, per la prima volta, non si vergogna della sua fisicità.

Ecco le rivelazioni della modella di Victoria’s Secret!

Dalle passerelle al pancione, Karolina Kurkova si confessa: “Finalmente mi sento bellissima”

A 36 anni, il volto di Louis Vuitton e di Victoria’s Secret Karolina Kurkova ha annunciato attraverso il proprio profilo Instagram la tanto attesa terza gravidanza.

“Siamo entusiasti di annunciare l’imminente arrivo di un nuovo bambino nella nostra famiglia. Non potremmo essere più felici per questo momento speciale“, ha scritto la modella allegando delle sue foto in cui mostra fiera il pancione.

Le foto senza veli della donna hanno lo scopo di sensibilizzare un tema ancora scottante. La gravidanza, infatti, modifica il corpo della futura mamma e molte donne, spesso, non si sentono a proprio agio con il corpo in cambiamento.

“Ho sempre voluto documentare come fosse il mio corpo in quel momento, ma con le mie prime due gravidanze non mi sono mai sentita a mio agio“, ha rivelato Karolina in un’intervista per Glamour.

In ventuno anni di carriera, infatti, la donna non ha mai accettato di posare con il pancione perchè non si sentiva bella: “E’ triste quando ci penso“, ha raccontato.

Alla sua terza gravidanza, però, tutto è cambiato per la Kurkova che, fiera, ha mostrato il suo pancione: “La mia terza gravidanza mi ha dato l’opportunità di sentirmi finalmente libera nel mio corpo. Questo è un momento vulnerabile, un momento intimo, per tutti noi“, le sue parole.

La maternità è un periodo bellissimo e femminile: la modella si è così lanciata in un monito affettuoso per tutte quelle donne che, come lei, non riescono ad accettare il proprio corpo.

“Quando partorisco e quando sono incinta, mi sento davvero una donna. Penso: “Wow. Posso farlo. Sono così forte, sto dando la vita a questa persona”. Mi sento come Wonder Woman. Ed è tuo diritto godertelo. Festeggiarlo. Documentalo. Inquadralo“, ha concluso.

E voi, unimamme, cosa ne pensate?