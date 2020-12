Bravo in matematica? Non è detto che il merito sia il tuo

Uno studio ha indagato perché alcune persone sono molto brave in matematica e altre no. Le cause che non dipendono da noi.

Unimamme magari anche ad alcune di voi sarà capitato di sgobbare su formule matematiche ai tempi della scuola senza però cavare un ragno dal buco e finire il compito in classe con un bel 3.

Vai bene a matematica? Una delle cause spiegate da uno studio

Ora però, uno studio del prestigioso Department of Neuropsychology al Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences di Liepzig, in Germania, ci spiega che forse andare male in matematica non è sempre tutta colpa nostra.

Ad alcuni inoltre, magari sarà anche venuta l’ansia da matematica. A ogni modo secondo gli scienziati tedeschi, molto dipenderebbe dalla genetica.

Il responsabile sarebbe un gene chiamato ROBO1 le cui varianti sono collegate allo sviluppo della materia grigia nella corteccia parietale destra. Questa è la regione che si occupa dei calcoli.

Ecco come si sono organizzati i ricercatori con bambini dai 3 ai 6 anni:

hanno misurato il volume della materia grigia nel cervello di alcuni bambini

i piccoli non avevano ancora ricevuto istruzioni di matematica

è stato analizzato il genoma di questi bambini identificando le varie espressioni del gene ROBO1, riscontrando una correlazione tra le varianti del gene e la quantità di materia grigia

Gli scienziati hanno seguito i piccoli nei loro percorsi scolastici indagando legami con analisi fatte in passato.

Dalle loro indagini sarebbe quindi emerso un legame tra variante del gene ROBO1, quantità di materia grigia e risultati scolastici in matematica. E’ risultato evidente che il 20% della capacità di avere a che fare coi numeri dipenda da fattori genetici, come si può leggere su Plos Biology.

Altri scienziati hanno sottolineato che in questo studio non si prendano abbastanza in considerazione i fattori ambientali, inoltre anche se questi legami risultassero evidenti anche da altre ricerche, i 4/5 delle abilità matematiche dipenderebbero da altri fattori.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questi risultati? i vostri bambini vanno bene in questa materia o hanno difficoltà?