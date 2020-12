Come far sparire i brufoli? Ecco il segreto delle star per una pelle perfetta

Per i figli adolescenti quello dei brufoli e delle imperfezioni può essere un problema davvero importante: ecco il sistema segreto adottato dalle star per una pelle perfetta.

La pubertà e l’adolescenza sono accompagnate da una tempesta ormonale che porta con sè brufoletti e imperfezioni della pelle. Per chi ha una pelle grassa e a tendenza acneica, inoltre, i bagordi alimentari delle feste possono aver peggiorato la situazione.

I più giovani sono anche i più attenti alla cura del proprio corpo e della propria pelle e, molto spesso si disperano anche per un solo brufoletto spuntato sul volto.

Come far sparire in fretta queste fastidiose – e spesso dolenti – imperfezioni? Le star, ancora una volta accorrono in nostro soccorso svelando il loro infallibile sistema.

Ecco di cosa si tratta!

Adolescenti e brufoli, ecco il segreto delle star per una pelle perfetta

Da generazioni gli adolescenti di tutto il mondo si disperano per un’unica ragione: i brufoli. Quei tremendi e dolenti inestetismi che compaiono sul volto e su alcune zone del corpo che tormentano i giovani che non sanno come farli sparire.

I dermatologi, infatti, hanno del tutto smentito credenze che potrebbero risultare doppiamente dannose: niente più dentifricio sui brufoli che, spesso, dona l’effetto contrario di quello sperato peggiorando l’infiammazione.

In assenza di patologie specifiche, quindi, la risposta è nella cura e nei trattamenti della pelle e chi meglio di una star di Holloywood per svelare i segreti di una pelle perfetta!

Come far sparire velocemente brufoletti e imperfezioni? Dalle star arriva la risposta!

Le luci al LED si stanno diffondendo sempre più velocemente come sistema di cura della pelle. Da qualche anno esistono in commercio delle vere e proprie maschere al LED da indossare comodamente: queste maschere spopolano soprattutto tra i più famosi.

Utilizzare le maschere al LED è facilissimo: leggendo le istruzioni dei prodotti in commercio è chiaro che bisogna prima pulire il viso con il detergente utilizzato di solito, asciugare bene la pelle e poi tenerla in posa sul volto per il tempo indicato dalle istruzioni.

Questo “miracoloso” sistema, inoltre, non è indicato solo per l’acne ma anche per altri tipi di pelle. Per i brufoli è necessario impostare il dispositivo con la luce blu: questo tipo di luce, infatti, ha effetto antibatterico e previene la formazione di imperfezioni.

Ma non solo la luce blu. Qualora il dispositivo fosse impostato con la luce gialla, l’effetto sarebbe lenitivo e decongestionante: un sollievo per chi soffre di acne.

Ovviamente è sempre obbligatorio seguire le avvertenze: questo dispotivo, infatti, non può essere utilizzato da chi ha una pelle particolarmente sensibile al volto o occhi sensibili. Inoltre, prima del primo utilizzo, è sempre utile ascoltare le indicazioni e le direttive di un medico o, meglio, del proprio dermatologo di fiducia.

Ecco svelato il segreto delle star per una pelle a prova di imperfezioni!

E voi Unimamme conoscevate questo segreto? Che ne pensate?