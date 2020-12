I nomi maschili e femminili con la Z: i più belli e significativi per i bambini

Conoscete i nomi con la Z? Anche con l’ultima lettera dell’alfabeto ci sono nomi bellissimi per il vostro bebè

Se avete scavato tutte le lettere dell’alfabeto e ancora non avete trovato il nome giusto per il vostro piccolino/la vostra piccolina, non datevi per vinti! Magari tra questi nomi maschili e femminili con la lettera Z troverete quello più adatto.

Di sicuro non sono nomi molto comuni, ma i loro significati vi stupiranno. Vediamo insieme quali sono quelli più belli e significativi.

I nomi maschili con la lettera Z

La scelta del nome può essere un momento idilliaco, se mamma e papà si trovano subito d’accordo, oppure un vortice in cui i genitori girano senza trovare via d’uscita. Se siete ancora indecisi sulla scelta, leggete questi nomi che abbiamo selezionato per voi e il vostro bimbo e i loro significati.

Zaccaria : è un nome biblico di origine ebraica, il suo significato è “memoria di Dio”. Festeggia l’onomastico il 15 Marzo

: è un nome biblico di origine ebraica, il suo significato è “memoria di Dio”. Festeggia l’onomastico il 15 Marzo Zebedeo : nome di origine aramaica, il suo significato è “servitore di Dio”. L’onomastico si festeggia il primo Novembre

: nome di origine aramaica, il suo significato è “servitore di Dio”. L’onomastico si festeggia il primo Novembre Zefiro o Zeffiro : questo nome ha origine greca e il suo significato è “colui che porta la vita”. Festeggia l’onomastico il 27 Novembre

: questo nome ha origine greca e il suo significato è “colui che porta la vita”. Festeggia l’onomastico il 27 Novembre Zeno : nome di origine greca, il suo significato è stato associato a Zeus, ma anche alla parola “vita”. L’onomastico si festeggia il 12 Aprile

: nome di origine greca, il suo significato è stato associato a Zeus, ma anche alla parola “vita”. L’onomastico si festeggia il 12 Aprile Zenobio: nome di origine greca, il suo significato è “forza di Zeus”. Viene usata anche la variante Zanobio e Zanobi. Festeggia l’onomastico il 25 Maggio

Nomi femminili con la lettera Z

Se invece siete in attesa di una bella bimba, leggete questi nomi che abbiamo scelto per voi e i loro bellissimi significati.

Zaira o Zaire : nome di origine araba molto utilizzato anche in Francia, il suo significato è “rosa” oppure “fiore che sboccia”. L’onomastico viene festeggiato il 21 Ottobre

: nome di origine araba molto utilizzato anche in Francia, il suo significato è “rosa” oppure “fiore che sboccia”. L’onomastico viene festeggiato il 21 Ottobre Zara : nome di origine ebraica, il suo significato è “alba, sole che sorge”. In ebraico è utilizzato sia per i maschi che per le femmine, da noi invece è un nome femminile. Festeggia l’onomastico il 21 Ottobre con Zaira, oppure il primo Novembre, giorno di Ognissanti

: nome di origine ebraica, il suo significato è “alba, sole che sorge”. In ebraico è utilizzato sia per i maschi che per le femmine, da noi invece è un nome femminile. Festeggia l’onomastico il 21 Ottobre con Zaira, oppure il primo Novembre, giorno di Ognissanti Zefira o Zaffira : nome di origine arabo-persiana che fa riferimento alla pietra preziosa, lo zaffiro, tra i vari significati troviamo anche “la cosa più bella”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti.

: nome di origine arabo-persiana che fa riferimento alla pietra preziosa, lo zaffiro, tra i vari significati troviamo anche “la cosa più bella”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti. Zelda : nome di origine ebraica che significa “felice”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti

: nome di origine ebraica che significa “felice”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti Zelinda : nome di origine germanica, il suo significato è “scudo della vittoria”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre

: nome di origine germanica, il suo significato è “scudo della vittoria”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre Zena : nome di origine greca che richiama il nome di Zeus e significa “colei che vive”. Festeggia l’onomastico il 23 Giugno

: nome di origine greca che richiama il nome di Zeus e significa “colei che vive”. Festeggia l’onomastico il 23 Giugno Zita: nome di origine persiana che significa “vergine”. L’onomastico si festeggia il 27 Aprile

Zoe : nome di origine greca, che ha mantenuto la sua forma originaria, il suo significato è “vita”. L’onomastico si può festeggiare il 2 Maggio oppure il 5 Luglio, a seconda della santa che si vuole celebrare

: nome di origine greca, che ha mantenuto la sua forma originaria, il suo significato è “vita”. L’onomastico si può festeggiare il 2 Maggio oppure il 5 Luglio, a seconda della santa che si vuole celebrare Zora: nome slavo che in italiano si traduce con “alba, aurora”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti, oppure in onore delle sante Alba o Aurora.

Ecco quindi i principali nomi maschili e femminili con la lettera Z. Avete già trovato quello giusto per il vostro bimbo/la vostra bimba? Ricordate sempre di scegliere il nome anche associandolo al cognome, cercandone uno che crei la giusta assonanza. Scegliere il nome per il vostro bebè è un passo importante, la prima scelta che farete come genitori per il vostro piccolino.

Voi unimamme che nome avete scelto per il vostro bebè?