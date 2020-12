Che cosa indossare a Capodanno durante la gravidanza? Ecco qualche consiglio per outfit comodi, ma sicuramente alla moda.

Si sa con la gravidanza le forme tendono a lievitare e spesso i vestiti anche di qualche settimana prima iniziano a non entrare più.

Il problema nasce soprattutto quando ci sono festività importanti, come quella di Natale appena vissuta e quella prossima di Capodanno.

Sulle festività di Natale abbiamo fatto un articolo passato, dando qualche cosiglio su cosa indossare per essere glamour anche in gravidanza.

Tendenzialmente dagli outfit proposti per Natale si può rubare qualche idea, ma visto che anche per Capodanno si starà a casa senza la possibilità di poter organizzare grandi feste allora si potrebbe decidere di vestirsi ancora più comode.

Certo ricordiamoci che è sempre Capodanno e qualcosa di un pò brillantinato o color rosso/ oro serve per dare quel tocco magico al momento che stiamo vivendo.

Sicuramente però il pensiero di ogni mamma in attesa è quello di nascondere quei chili in più acquisiti proprio con la gravidanza. Ecco allora che si può pensare a qualche outfit strategico che riesca a coprire bene le forme, senza farvi sentire in imbarazzo.

In ogni caso però è bene ricordare che qualche chilo in più durante la gravidanza è assolutamente normale.

Come vestirsi a Capodanno in gravidanza: qualche idea

Uno dei consigli più ricorrenti è quello di buttarsi sull’abbigliamento premaman, nella speranza di trovare qualcosa di proprio gusto, adatto alla serata e alle forme.

Molte mamme tendono a denigrare l’abbigliamento premaman ma in alcune occasioni può essere davvero utile. Inoltre non è necessario comprare un guardaroba nuovo, ma semplicemente due o tre capi tattici che si possono abbinare con qualcosa che si ha già.

Oltre a questo si potrebbe pensare anche a qualche abito in maglina, magari morbido sui fianchi e sulla pancia proprio per evitare di evidenziare certe rotondità.

In questo caso si può abbinare il vestito con un bel paio di calza e qualche accessorio scintillante che rende il tutto molto più elegante.

Anche per le scarpe da indossare è meglio puntare su degli stivali non troppo alti, in modo tale da non stancare troppo le gambe e i piedi che potrebbero ingrossarsi facilmente.

Un’ottima alternativa al vestito sono i leggins. Ormai ogni donna nel proprio armadio ne possiede un paio, ma sicuramente in gravidanza sono davvero degli ottimi alleati. Ci sono tantissime marche che li stanno realizzando con glitter di tutti i colori dall’argento al dorato.

Si potrebbe mirare a questi e abbinare sopra una maglia o una camicia un pò più larga proprio per rimanere in tema.

Altra soluzione può essere quella di vestire su un bell’abito lungo insieme a una cintura da mettere appena sotto il seno. In questo modo si può giocare con il colore della cintura stessa da abbinare perché no con gli accessori.

Un tocco in più per essere estremamente glamour ed eleganti.

E voi unimamme in dolce attesa che cosa indosserete per accogliere il nuovo anno?