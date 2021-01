By

Stefano De Martino ha di recente rilasciato una dichiarazione in cui confessa quali siano i rapporti tra lui e l’ex moglie Belen.

Noostante siano trascorsi mesi dalla loro separazione, l’ormai passata storia d’amore tra Belen e Stefano De Martino continua a far discutere.

I due durante il lockdown si sono detti addio per la seconda volta dopo averci riprovato a rimettere su la loro famiglia.

Una separazione che ha colto di sorpresa un pò tutti, ma per primi anche i protagonisti in questione. Infatti i due immaginavano di poter non solo stare insieme, ma anche di allargare la famiglia.

Ora però le cose sono decisamente cambiate.

Belen ha un nuovo amore, Antonino Spinalbese, De Martino, invece, pare essere single nonostante sia stato avvistato con qualche donna.

Ma per il momento sembra che il bel ballerino si stia concentrando su se stesso.

Nel frattempo ha rilasciato una dichiarazione al magazine Chi, in cui non solo ha confermato la sua condizione di scapolo ma ha parlato anche dell’ex moglie.

Stefano De Martino, l’addio a Belen cela un’amara verità

In molti, fino ad adesso, hanno creduto che tra Stefano e Belen non scorresse buon sangue dal momento che i due non si sono lasciati proprio benissimo.

Invece le ultime dichiarazioni di De Martino su Chi hanno stupito ancora una volta.

Il conduttore ha affermato che dall’unione con la sua ex moglie è nato qualcosa di estremamente bello come Santiago e anche se si sono separati non si può dire che la fine del loro matrimonio è stata un fallimento.

Ma a sorpredere ancora di più è il fatto che De Martino abbia rivelato che tra lui e Belen, i malumori siano stati messi da parte proprio per amore del figlio e che sono riusciti a trovare un loro equilibrio.

Ecco cosa ha dichiarato su Chi: “In realtà penso che la fine del nostro matrimonio non è stata un fallimento. In generale se un’unione è compiuta e ha portato qualcosa di bello come un figlio non lo è mai. Ora stiamo bene, facciamo de nostro meglio e le cose vanno davvero bene”.

Insomma una confessione che ha stupito i più, ma meraviglia i loro fan nel sapere che i due siano tornati in buoni rapporti, nonostante il dolore passato.

E voi unimamme eravate a conoscenza di queste dichiarazioni di De Martino?