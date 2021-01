Agli uomini piacciono le donne mature: il segreto del successo delle milf.

Perché molti ragazzi scelgono come compagne le donne mature? Sono chiamate milf o cougar, spesso in modo sprezzante, ma ci sono delle ragioni psicologiche sul perché sempre più giovani scelgono delle donne adulte, così come perché molte donne scelgono compagni più giovani.

Le donne più grandi, ma ancora belle e attraenti, soprattutto indipendenti e sicure di sé, rappresentano una grande attrazione per i ragazzi. Vediamo di capire il perché.

Perché piacciono le donne mature: il segreto del successo delle milf

Sono diversi i motivi del successo delle donne mature presso compagni più giovani. Non sono più un fenomeno isolato, ma sempre più frequenti. Sono chiamate milf o cougar, ma la realtà, come sappiamo, è spesso più complessa. Milf è un acronimo che sta per “mother I’d like to f*ck”, che possiamo tradurre come “mamma che mi farei”, per usare l’espressione meno volgare e viene dal film commedia adolescenziale American Pie, del 1999. Con il termine cougar, invece, con cui in inglese si indica il puma, si vuole evidenziare l’atteggiamento predatorio delle donne mature che cercano rapporti con ragazzi giovani, a loro volta chiamati “toy boys“, ragazzi giocattolo.

Al di là del significato sprezzante o ironico di questi termini, oltre alla semplice conquista sessuale, entrano gioco diverse dinamiche psicologiche nel rapporto tra donne mature e ragazzi giovani.

Tra i motivi principali per cui le donne mature hanno successo tra i ragazzi è indubbiamente la maggiore esperienza sessuale. Le donne più adulte solitamente hanno avuto più relazioni e dunque più rapporti. Questo le rende più consapevoli ed esperte dei partner più giovani, che possono trovare questo aspetto motivo di attrazione. Attenzione, però, qui parliamo di rapporti con ragazzi maggiorenni, dunque giovani adulti. Tutt’altro, invece, sono le relazioni purtroppo non in frequenti, che riguardano donne adulte e ragazzi minorenni, appena adolescenti. In questo caso, infatti, si rischia di finire nella pedofilia femminile, un fenomeno da non sottovalutare.

Accanto alla maggiore esperienza in campo sessuale, spesso strettamente legata a questa, le donne mature sono più indipendenti. Sia, appunto, dal punto di vista sessuale ed emotivo, che dal punto di vista pratico. Sono donne che, grazie alla loro esperienza, sanno quello che vogliono dalla vita, sono più sicure di sé e sanno scegliere. Dal punto di vista pratico, sono donne che lavorano, hanno una loro casa e una loro auto. Tutti aspetti che attraggono i ragazzi più giovani, perché non hanno bisogno di cercare una casa libera dove trascorrere la serata con la compagna e soprattutto non devono riaccompagnarla a casa. Comodità che per molti contano.

Le donne mature, più consapevoli, indipendenti e autonome hanno una personalità ben definita. Un carattere deciso e idee chiare su quello che vogliono dalla vita, anche da una relazione sentimentale. Non sono dunque ragazzine indecise o emotive, non soffrono, o almeno non dovrebbero, di piccole gelosie o altre insicurezze. Tutti aspetti di una relazione che spesso infastidiscono gli uomini.

Personalità, esperienza, indipendenza e autonomia spesso si accompagnano a uno stile ben preciso. Nei modi di fare, certo, ma anche nel vestire. Le donne adulte hanno sviluppato un loro gusto e delle preferenze chiare nello scegliere i capi di abbigliamento ed accessori. L’indipendenza economica consente loro di scegliere abiti di pregio o all’ultima moda. Non hanno quelle insicurezze e quello stile un po’ confuso che caratterizzano le ragazze più giovani. Le donne mature spesso indossano con sicurezza abiti scollati e tacchi alti. Uno stile di solito molto gradito agli uomini.

Queste sono le motivazioni dal punto di vista maschile. E da quello femminile?

Una donna matura potrebbe scegliere un compagno più giovane perché alla ricerca di passione, vitalità ed entusiasmo, che negli uomini suoi coetanei potrebbero essersi spenti. Poi, non è detto che un uomo adulto sia maturo più di uno giovane. Oggi assistiamo a tantissimi casi di uomini anche di mezza età ma ancora infantili. Viceversa, ci sono tanti ragazzi giovani molto svegli e anche molto più maturi per la loro età. Una maturità che hanno dovuto tirare fuori anche per le condizioni di maggiore precarietà economica e sociale della loro generazione. Dunque non sorprende che oggi molti ragazzi giovani siano più maturi della loro età e che questa caratteristica sia apprezzata anche dalle donne mature, che possono instaurare una relazione che va al di là del semplice istinto predatorio da cougar.

Al di là degli stereotipi e pregiudizi, infatti, la realtà è sempre più complessa. Inoltre ogni relazione è un caso a sé.

Che ne pensate unimamme?