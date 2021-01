Michelle Hunziker è una conduttrice molto amata dal pubblico sia in Italia sia in altre parti d’Europa. Scopriamo la camera delle figlie e la sua casa!

Michelle è davvero molto amata qui in Italia.

La sua vita sentimentale, ma anche quella lavorativa hanno sempre fatto molto discutere. La showgirl non solo è sempre stata apprezzata per la sua bellezza esteriore, ma anche per il suo modo di fare tv e per quella simpatia che l’ha sempre contraddistinta.

Dopo il doloroso divorzio da Eros Ramazzotti con cui ha avuto la figlia Aurora – anche lei oggi molto inserita nello showbuisness – la Hunziker ha ripreso in mano la sua vita.

Dapprima si è concentrata sul lavoro, ma successivamente ha conosciuto quello che oggi è suo marito: Tomaso Trussardi.

Una relazione che dura da diversi anni e che Michelle ha iniziato con i piedi di piombo, dal momento che Trussardi è più giovane di lei.

Nonostante ciò, dopo le varie retrosie, Michelle e Tomaso hanno costruito la loro bellissima famiglia che ad oggi comprende anche le figlie Celeste e Sole.

Tutti e quattro vivono a Bergamo in una lussuosa villa dal valore di 5 milioni di euro regalata da Tomaso.

Con il lockdown e anche con lo scherzo delle Iene di cui Michelle è stata vittima, una delle protagoniste assolute è stata la sua meravigliosa casa.

Michelle Hunziker: avete mai visto la sua casa da sogno?

La villa con cui la Hunziker vive insieme al marito e alle figlie è spesso il background dei suoi video, di cui la conduttrice è amante.

Come si è detto in precedenza, si tratta di una villa molto grande dove c’è spazio non solo per loro quattro, ma anche per ospitare altre persone.

Ad esempio durante il lockdown insieme a loro lo hanno trascorso anche Aurora, il fidanzato Goffredo e l’amica Sara Daniele.

In ogni caso la villa presenta degli spazi molto grandi non solo all’interno, ma anche all’esterno.

Infatti è dotata di un’ampia terrazza e di un bel giardino, dove la famiglia Hunziker e Trussardi trascorre le giornate di sole.

Anche gli interni sono decisamente spaziosi, le due bimbe Celeste e Sole hanno una bella camera grande che condividono.

Poi vi si trova un ampio salone in cui Michelle gira diversi suoi video e in cui trascorre le giornate insieme alle figlie, ai suoi amati cani e al marito Tomaso.

Ecco ad esempio una foto del grande salone con il famoso divano verde, con tutta la famiglia al completo:

Per non parlare della sala da pranzo.

E voi unimamme avevate già visto la bellissima casa di Michelle?