Il 18 gennaio si festeggia l’onomastico di chi si chiama Margherita. Scopriamo l’origine del nome e la storia della santa ricordata oggi.

Il nome deriva dal greco e significa “perla“.

Chi porta questo nome è una persona solare e gioiosa. Tende ad ingigantire ogni aspetto del suo carattere perché è alla continua ricerca di conferme.

Le varianti del nome sono:

Margarita

Magda

Rita

Greta

Circa i simboli, essi sono:

Colore: Verde

Pietra: Smeraldo

Numero fortunato: 9

Metallo: Mercurio

Santo del giorno: Santa Margherita d’Ungheria

Esistono diverse sante con questo nome, ricordiamo ad esempio Santa Margherita di Scozia.

La Margherita ricordata oggi, grande mistica medievale, nasce nel 1242 principessa di Ungheria, da poco invasa dai mongoli guidati dal nipote di Gengis Khan.

Il re di Ungheria, Bela IV e la regina Maria, già in attesa, si rifuggono in Dalmazia e qui la regina fa un voto per salvare l’Ungheria: se le nasce una figlia femmina la manderà in convento. E così fa.

Nel 1252 il padre la manda nel monastero delle Domenicane di Santa Maria nell’Isola delle Lepri sul Danubio, dove diventa molto devota alla Passione di Cristo e all’Eucarestia. Qui diventa suora, non senza aver prima rifiutato un matrimonio combinato.

Grande amante dei poveri, riceve il dono delle visioni.

Muore il 18 gennaio 1270 e viene nominata santa solo nel 1943 da Pio XII, anche se per secoli in tutta Europa è conosciuta per i diversi miracoli a lei attribuiti dai fedeli.

E voi unimamme conoscevate questa santa? Vi piace il nome?