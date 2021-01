GFVip, ecco chi è la prima finalista di questa edizione

Questa lunghissima edizione del GFVip sta per volgere al termine: ai concorrenti è stata finalmente comunicata la data definitiva della finale e il pubblico ha scelto la prima finalista. Ecco chi è!

La grande e lunghissima avventura dei concorrenti del Grande Fratello Vip sta per terminare e dopo diversi slittamenti, ai concorrenti è stata finalmente comunicata la data definitiva della finale. L’ultima puntata del reality show, infatti, si terrà il 1 Marzo.

Dopo l’attesissimo annuncio, il conduttore Alfonso Signorini ha comunicato agli inquilini della casa di Cinecittà il nome della prima concorrente che affronterà la finale e che potrebbe aggiudicarsi il montepremi.

La scorsa settimana, infatti, era stato indetto un televoto che avrebbe stabilito la prima concorrente ad arrivare in finale. Una tra Dayane Mello, Giulia Salemi, Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò potrebbe vincere questa edizione del GFVip.

Ecco chi è stata la più votata da pubblico!

GFVip, è lei la prima finalista del reality show di Alfonso Signorini

Durante la puntata del GFVip andata in onda il 25 Gennaio, il conduttore Alfonso Signorini ha comunicato l’esito del televoto e il nome della prima finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso della scorsa settimana, infatti, il pubblico ha potuto scegliere tra quattro concorrenti al televoto: Dayane Mello, Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi.

Aperto il collegamento con la casa di Cinecittà, Signorini ha potuto leggere il primo comunicato ufficiale: tra le quattro in nomination, la concorrente che non andrà in finale (per ora) sarà Rosalinda.

Il secondo comunicato che, una volta per tutte, incoronerà la prima finalista di questa lunghissima edizione del reality di Canale 5, sarà letto direttamente in studio nel quale Dayane, Stefania e Giulia sono state invitate.

Arrivate in pubblico, ognuna delle tre concorrenti ha risposto a qualche domanda posta da Alfonso Signorini: “Mi è piaciuto mettermi alla prova, mi piace mettermi in gioco e mi piace farmi conoscere per quella che sono, nel bene e nel male“, ha dichiarato l’amatissima Stefania Orlando.

Arrivato il verdetto finale, è stato letto direttamente in studio: “Il pubblico ha deciso che la prima finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip è Dayane Mello!“, la concorrente ha rigraziato il pubbico tra i sonori applausi del pubblico e degli ex concorrenti presenti in studio.

“Voglio dedicare questa finale a mia figlia“, ha annunciato la concorrente con un gran sorriso.

E voi Unimmame, avete seguito questa puntata? Che ne pensate?