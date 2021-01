Il 30 gennaio è l’onomastico di chi si chiama Martina. Scopriamo il significato e l’origine del nome e la storia della santa ricordata oggi.

Il nome, da anni uno tra i più scelti per le bambine, deriva dal latino “Martinus” e significa “dedicata a Marte“, il dio della guerra.

Chi porta questo nome è una persona dolce, buona, sensibile. Ama sognare, ma rimane razionale e molto tenace.

Varianti del nome:

Martinella

Tina o Nina

I simboli associati al nome sono:

Numero fortunato: 3

Colore: giallo

Pietra: diamante

metallo: oro

Santo del Giorno: Santa Martina romana

Il 30 gennaio si ricorda la vita di una martire, patrona di Roma e di Martina Franca in Puglia.

Le notizie storiche sono poche ma esiste una passio molto dettagliata.

Martina sembra nascere a Roma nel III secolo d.C. da un nobile romano. Rimane orfana in tenera età e inizia ben presto a dedicarsi ai poveri, distribuendo le ricchezze ereditate.

Per queste sue opere viene poi condotta in tribunale dall’imperatore Alessandro Severo. A Martina viene quindi proposto di rinnegare la sua fede in Gesù Cristo e di adorare gli dei pagani, tra cui Apollo, ma lei si rifiuta. Le vengono per questo motivo inflitte atroci torture tra cui:

viene frustata

viene “scarnificata” con uncini di ferro

le viene versato addosso grasso bollente

viene data in pasto alle belve ma queste non la divorano

viene messa al rogo ma ne esce illesa

infine viene decapitata con la spada e un forte terremoto fa crollare tutte le statue degli dei.

Il culto della santa viene proposto solo a partire dal 1634, dopo che papa Urbano VIII scopre la sua tomba e le sue reliquie in una chiesa del Foro.

Il culto di santa Martina arriva invece a Martina Franca (Taranto) nel 1730 grazie a un cardinale che decide di donare alla città alcuni frammenti ossei della santa in un reliquiario.

E voi unimamme, cosa ne pensate di questo nome e della storia di questa grande santa?