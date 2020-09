Nomi femminili con la M: i più belli, significativi e amati tra i bambini

I nomi femminili con la lettera M hanno delle origini antiche e sono molto significativi. Abbiamo preparato una lista dei più belli per voi

Se siete in attesa di una piccola principessa, sicuramente vorrete scegliere un nome che abbia un significato particolare per voi e per lei.

I nomi femminili con la lettera M più belli e significativi

Maddalena: nome di origine ebraica che significa “che viene da Magdala”. L’onomastico si festeggia il 22 Luglio

nome di origine ebraica che significa “che viene da Magdala”. L’onomastico si festeggia il 22 Luglio Mafalda: nome di origine portoghese, il suo significato è “forte in battaglia”. Festeggia l’onomastico il 7 Agosto

nome di origine portoghese, il suo significato è “forte in battaglia”. Festeggia l’onomastico il 7 Agosto Maia: Questo nome deriva dal greco e significa “colei che accudisce i bambini”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti

LEGGI ANCHE: SCELTA NOMI PER BAMBINI | ECCO COME LO CHIAMEREMO

Manuela: diminutivo del nome Emanuela, nome di origine ebraica che significa “Dio è con noi”. Festeggia l’onomastico il 17 Giugno

diminutivo del nome Emanuela, nome di origine ebraica che significa “Dio è con noi”. Festeggia l’onomastico il 17 Giugno Mara: è un nome biblico che significa “tristezza, amarezza”. L’onomastico può essere festeggiato il primo Novembre

è un nome biblico che significa “tristezza, amarezza”. L’onomastico può essere festeggiato il primo Novembre Marcella: nome che viene dal latino, il suo significato è “consacrato al dio Marte”. Festeggia l’onomastico il 31 Gennaio

nome che viene dal latino, il suo significato è “consacrato al dio Marte”. Festeggia l’onomastico il 31 Gennaio Margherita: nome di origine greca che significa “perla”. L’onomastico si festeggia il 12 Gennaio

nome di origine greca che significa “perla”. L’onomastico si festeggia il 12 Gennaio Maria: nome di origine ebraica che significa “principessa, padrona”. L’onomastico si festeggia il 12 Settembre. Ci sono moltissimi nomi composti che hanno come primo nome Maria. Ve ne ricordiamo solo alcuni come Mariangela, Marilena, Marianna, Marisa

nome di origine ebraica che significa “principessa, padrona”. L’onomastico si festeggia il 12 Settembre. Ci sono moltissimi nomi composti che hanno come primo nome Maria. Ve ne ricordiamo solo alcuni come Mariangela, Marilena, Marianna, Marisa Marianna: questo nome è sia l’unione dei nomi Maria e Anna che un nome dal significato proprio di origine egiziana “amata dal dio Ammone”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre

LEGGI ANCHE: NOMI FEMMINILI CON LA L: I PIÙ BELLI,SIGNIFICATIVI E AMATI TRA I BAMBINI

Marica: nome di origine antica che in greco vuol dire “fanciulla splendente”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti

nome di origine antica che in greco vuol dire “fanciulla splendente”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti Marina: nome che vien dal latino e significa “figlia del mare”. L’onomastico si festeggia il 18 Giugno

nome che vien dal latino e significa “figlia del mare”. L’onomastico si festeggia il 18 Giugno Marlene: nome straniero che tradotto sarebbe Maria Maddalena, il significato è “proveniente da Magdala, amata”. L’onomastico si festeggia il 22 Luglio, giorno di Santa Maddalena

nome straniero che tradotto sarebbe Maria Maddalena, il significato è “proveniente da Magdala, amata”. L’onomastico si festeggia il 22 Luglio, giorno di Santa Maddalena Marta: nome di origine ebraica che significa “padrona”. Festeggia l’onomastico il 29 Luglio

nome di origine ebraica che significa “padrona”. Festeggia l’onomastico il 29 Luglio Martina: nome di origine latina che vuol dire “sacra al dio Marte”. Festeggia l’onomastico il 30 Gennaio

nome di origine latina che vuol dire “sacra al dio Marte”. Festeggia l’onomastico il 30 Gennaio Marzia: anche questo nome deriva dal latino e il suo significato è “bellicosa”. L’onomastico si festeggia il 21 Giugno

anche questo nome deriva dal latino e il suo significato è “bellicosa”. L’onomastico si festeggia il 21 Giugno Masha: è la variante russa del nome Maria e significa quindi “principessa”. L’onomastico si festeggia il 12 Settembre, giorno di Santa Maria

è la variante russa del nome Maria e significa quindi “principessa”. L’onomastico si festeggia il 12 Settembre, giorno di Santa Maria Matilde: nome di origine gallica che significa “forte in battaglia”. Festeggia l’onomastico il 14 Marzo

nome di origine gallica che significa “forte in battaglia”. Festeggia l’onomastico il 14 Marzo Maura: nome di origine greca che significa “abitante della Mauritania, dai capelli scuri”. Festeggia l’onomastico il 13 Febbraio

nome di origine greca che significa “abitante della Mauritania, dai capelli scuri”. Festeggia l’onomastico il 13 Febbraio Medea: nome della mitologia greca che significa “furba, astuta”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti

nome della mitologia greca che significa “furba, astuta”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti Melania: nome di origine greca che vuol dire “scura”. L’onomastico si festeggia il 31 Dicembre

nome di origine greca che vuol dire “scura”. L’onomastico si festeggia il 31 Dicembre Melissa: anche questo nome viene dal greco e significa “ape”. Festeggia l’onomastico il 24 Aprile

anche questo nome viene dal greco e significa “ape”. Festeggia l’onomastico il 24 Aprile Mia: nome italiano con significato letterale. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti

nome italiano con significato letterale. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti Michela o Micaela: nome di origine ebraica che vuol dire “forza di Dio”. Festeggia l’onomastico il 29 Settembre

nome di origine ebraica che vuol dire “forza di Dio”. Festeggia l’onomastico il 29 Settembre Micol: nome ebraico che significa “ruscello”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti

nome ebraico che significa “ruscello”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti Milena: nome di origine slava, il suo significato è “cara”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti

nome di origine slava, il suo significato è “cara”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti Miranda o Mirella: nome di origine latina che significa “da ammirare”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti

nome di origine latina che significa “da ammirare”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti Moira: nome che viene dal greco e vuol dire “destino, partecipazione”. L’onomastico si festeggia il primo Novembre, giorno di Ognissanti

nome che viene dal greco e vuol dire “destino, partecipazione”. L’onomastico si festeggia il primo Novembre, giorno di Ognissanti Monica: nome di origine fenicia che significa “consigliere”. L’onomastico si festeggia il 27 Agosto

nome di origine fenicia che significa “consigliere”. L’onomastico si festeggia il 27 Agosto Morena: è la variante irlandese del nome Mary, quindi di Maria

è la variante irlandese del nome Mary, quindi di Maria Morgana: nome di origine gallese che significa “cerchio del mare”. Festeggia l’onomastico il 28 Dicembre

LEGGI ANCHE: NOMI INVENTATI, UNICI O VIETATI: ALLA RICERCA DEL NOME PER IL BEBÈ

Quando troverete il nome adatto alla vostra bimba di sicuro sarà amore a prima vista. Ricordate che il nome che sceglierete per lei sarà quello che la accompagnerà per tutta la vita, che la identificherà nella società e che la rappresenterà.

E voi unimamme avete scelto uno di questi nomi femminili con la M per la vostra principessina?

Per restare sempre aggiornato su notizie, richiami e tanto altro continua a seguirci su GoogleNews.