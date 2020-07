La scelta del nome per un figlio, quando riusciamo finalmente a dire “ecco come lo chiameremo”, è uno dei momenti più belli per i genitori.

Per il bimbo sarà ciò che lo accompagnerà per tutta la vita. Quindi è una scelta importante, che spesso crea momenti di incertezze e polemiche in famiglia.

LEGGI ANCHE: Famiglia con 21 figli annuncia il nome del ventiduesimo | VIDEO

Vediamo quali sono le linee guida per scegliere il nome più adatto e più bello per il vostro bambino.

Ecco come lo chiameremo, la scelta del nome del bebé

Il nome che diamo ai nostri figli li accompagna per la vita, insieme al cognome. Quindi è opportuno scegliere il nome considerando sempre il cognome e cercandone uno che si sposi bene. Se ad esempio il cognome è lungo o doppio, meglio scegliere un nome corto, e viceversa.

Ci sono una serie di domande preliminari che la coppia dovrebbe porsi quando affronta la scelta del nome del bambino: c’è qualche tradizione di famiglia che vogliamo rispettare? Vogliamo un nome comune o il più ricercato? Vogliamo un nome straniero o italiano? Vogliamo che abbia un suo significato e che sia un nome di un Santo o di un personaggio a noi particolarmente gradito?

Considerando che, con il suo nome e cognome, il bambino entrerà in società e verrà riconosciuto, la scelta è così importante che addirittura esistono delle leggi per regolamentarla. Ma se vi affidate al buon gusto e scegliete il nome del vostro bambino con il cuore, di sicuro farete la scelta giusta.

LEGGI ANCHE: Guida al Secondo trimestre di gravidanza

Il problema può sorgere quando la coppia è in disaccordo sulla scelta. Questo capita sia se piacciono nomi diversi a mamma e a papà, sia se uno dei genitori vorrebbe tramandare il nome dei nonni e l’altro non è d’accordo. In questo caso possono sorgere polemiche e incomprensioni, che di sicuro non fanno bene alla mamma in dolce attesa, ma neanche al rapporto di coppia. Come risolvere questa situazione senza stress e trovando un punto di incontro? Innanzitutto si può consultare un libro dei nomi, facilmente reperibile in commercio, oppure si può ricorrere all’aiuto prezioso della tecnologia: sul web si trovano numerosi siti e app dedicati alla scelta del nome.

Una simpatica alternativa è quella di creare un momento familiare dedicato alla scelta del nome. Si può fare un sondaggio tra amici e parenti oppure scrivere su dei bigliettini i nomi che piacciono di più a mamma e papà e metterli in un sacchetto o in una ampolla per fare un sorteggio (se ci sono fratellini o sorelline del nascituro sarebbe carino far pescare a loro il bigliettino).

LEGGI ANCHE: Gravidanza e rischi per il feto: i papà contano più delle mamme

Che sia già scelto o che lo scegliate assieme, di sicuro per i genitori la scelta del nome rappresenta uno dei momenti più importanti della gravidanza: il momento in cui tutto diventa più reale e questo esserino capace di dare già tanta gioia e amore, diventa parte integrante della famiglia con una sua identità.

E voi unimamme? Che nome avete scelto per i vostri bimbi? Avete seguito la tradizione o vi siete sbizzarrite con nomi stravaganti?