Nek, la prima foto della mano dopo l’incidente: “Nella vita tutto può cambiare”

Dopo aver superato un grande pericolo, Nek ha condiviso sul suo profilo social la foto della mano dopo l’incidente che ha rischiato di fargliela perdere. Ecco la foto e il commento del cantante.

Solo due mesi fa l’incidente avvenuto in campagna, dove il cantante Nek si è tagliato le dita della mano con una motosega. Poi la corsa in ospedale con il rischio del dissanguamento, l’intervento durato 11 ore e, infine, la lunga convalescenza.

Nek ce l’ha fatta e, con un post su Instagram ha mostrato le sue cicatrici: l’incidente è ormai alle spalle lo spavento è solo un brutto ricordo. I segni di quanto accadutogli sono permanenti sulla sua mano.

Già in passato avevamo parlato di quanto accaduto al cantante che ha rischiato l’amputazione di parte della mano e che, in un’intervista nel salotto pomeridiano di Silvia Toffanin, ha raccontato quanto accadutogli.

Oggi Nek è salvo e, con un post, ha rassicurato i suoi fan. Scopriamo cosa ha scritto e la foto della mano.

Nek, in un post la prima foto della mano dopo il pericolso incidente

Il famoso cantante Nek ha, per la prima volta, condiviso la foto della sua mano dopo l’incidente che gli ha fatto correre il rischio di un’amputazione.

“Ecco la mia mano oggi. La sento reagire con me. La sento lentamente risvegliarsi come da un lungo letargo, come se nascesse di nuovo“, ha scritto il cantante su Instagram, il social in cui ha mostrato le cicatrici della sua mano.

“Queste cicatrici dolorose ogni giorno mi ricordano quanto possa cambiare in un secondo il corso della vita… E quest’anno, purtroppo, lo ha ricordato in molte forme a tante persone… Pianifichiamo, progettiamo sicuri nel nostro cammino, poi qualcosa di inaspettato come un pugno allo stomaco, come un lampo improvviso, trasforma tutto. Sì, programmerò, pianificherò e procederò ancora ma d’ora in poi tenterò di vivere ogni giorno come fosse il primo“, ha aggiunto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nek Filippo Neviani (@nekfilipponeviani)

Il cantante, in passato, aveva raccontato di quanto accadutogli: tutte le sue dita sono rimaste danneggiate, l’anulare è quasi saltato mentre il medio è stato perso per metà.

Oggi il peggio è passato, ed è lo stesso Nek a raccontarlo ai suoi fan: la sua mano sta lentamente recuperando tutte le sue funzionalità.

E voi Unimamme, conoscevate questi nuovi sviluppi della vicenda? Che ne pensate?