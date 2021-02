Come tutti i bambini della sua età anche Leone ha il suo rito prima di andare a letto. Soprattutto quando sono ancora piccoli, infatti, è fondamentale dare ai propri figli una routine della buonanotte.

Dalle storie che i Ferragnez pubblicano sui loro rispettivi profili Instagram, Leone ha una precisa routine prima di addormentarsi. Quasi sempre, infatti, specialmente i più piccoli amano seguire dei piccoli rituali come farsi raccontare una favola o farsi fare le coccole.

La routine di Leone prima di andare a letto

Dalle storie pubblicate in queste ore da Fedez si capisce che Leone è molto amante delle storie, soprattutto dei fumetti, che ama farsi leggere da papà Fedez prima di andare a letto.

In un’altra storia, Fedez cerca di convincere Leone a lasciarsi leggere il fumetto introducendosi nel suo letto. Leone, però, sembra avere qualche dubbio al riguardo.

Alla fine il piccolo cede e si lascia leggere la storia permettendo a papà Fedez di entrare nel suo letto.

I benefici di leggere prima di andare a dormire

I benefici di leggere una favola prima di andare a dormire sono diversi. La favola della buonanotte, infatti, ricopre un ruolo importante nella sfera emotiva del bambino.

Per prima cosa, di fondamentale importanza è la scelta della favola. Da prediligere sono storie che non creino agitazione ed eccessiva eccitazione. L’obiettivo, infatti, deve essere quello di suscitare interesse e, allo stesso tempo, rilassarli per stimolare un sonno tranquillo. Pertanto, bisogna calcolare che ci sono storie che non si prestano ad essere lette prima della nanna.

Non solo, anche l’ambiente ricopre un ruolo importante. E’ necessario, infatti, creare un ambiente adatto con una luce soffusa, accompagnata da una voce conciliante.

Un altro fattore importante mentre si legge una favola, è mettere da parte telefoni e tablet. Ai bambini, infatti, va trasmesso l’amore per i libri che nasce dal piacere di sfogliarne le pagine o di sentirne l’odore.

L’utilizzo di uno schermo, tra le altre cose, comporta una inibizione dei neuroni del cervello che favoriscono il sonno.

Come accennato poc’anzi, usare un timbro di voce rassicurante è un altro aspetto importante. La voce della mamma o del papà, se calma e serena, aiuta i bambini ad addormentarsi e a fare sogni tranquilli.

Dovete sapere, infatti, che i bambini riescono a percepire dal tono di voce se la storia viene letta loro in maniera frettolosa o con passione. Se raccontata in maniera coinvolgente e senza fretta, infatti, il bambino si sente unico dal momento che il papà o la mamma stanno dedicando lui un momento tutto suo, nonostante la stanchezza e i mille impegni. Senza contare che molti studi dimostrano che leggere ad voce alta ai propri bambini ha un effetto positivo sulla sfera relazionale e cognitiva.

L’importanza della routine prima di andare a dormire

In altre parole, è di fondamentale importanza creare una routine prima di andare a dormire, creando un vero e proprio rito della buonanotte.

Di conseguenza, è bene adottare una routine regolare per mettere a letto il bambino che può essere, ad esempio, mettere il pigiama, lavarsi i denti, leggere una favola, un racconto, una storia o ascoltare una ninna nanna.

Questo aiuterà il bambino a beneficiare di un sonno tranquillo e sereno. Non è importante, ovviamente, quale routine decidiate di adottare, l’importante è che il bambino associ il benessere al sonno.

Unimamme e voi quale routine adottate prima di lasciare che i vostri piccoli vengano accolti tra le braccia di Morfeo? Vi piace Fedez nelle vesti di papà? A noi si!