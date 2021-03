Il 12 marzo è l’onomastico di chi si chiama Luigi. Scopriamo insieme l’origine del nome e la vita del santo ricordato oggi.

Il nome ha origine tedesca e significa “uomo illustre” o “illustre combattente”.

Chi porta questo nome è molto intelligente, sebbene molto pigro.

Le varianti:

Aligi

Aloisio

Alvise

Luigino

Gigi

Gino

Simboli:

Numero fortunato: 4

Colore: Rosso

Pietra: Rubino

Metallo: Oro

Santo del Giorno: San Luigi Orione

Luigi nasce nel 1872 nella diocesi di Tortona.

A 13 anni entra tra i Frati minori di Voghera. Nel 1886 entra nell’Oratorio di Torino diretto da San Giovanni Bosco, dove rimane per 3 anni. Un’esperienza che condiziona le future attività in campo giovanile.

Lascia i salesiani ed entra nel seminario di Tortona per studiare filosofia per due anni. In questo periodo inizia a fare catechismo. Nel 1892 il chierico inaugura il primo oratorio intitolato a s. Luigi, l’anno successivo apre un collegio subito frequentato da centinaia di ragazzi.

Nel 1895 viene ordinato sacerdote: visita i poveri e gli ammalati, lotta contro la Massoneria, si occupa di diffondere buona stampa e si dedica ad attività per la cura dei ragazzi.

Nel 1908 si reca a curare le popolazioni colpite dal terremoto a Messina nel 1908.

Gira varie volte l’Italia per raccogliere aiuti materiali per le sue molteplici opere.

Fonda la Congregazione dei Figli della Divina Provvidenza e le Piccole Missionarie della Carità; fonda anche gli Eremiti della Divina Provvidenza e le Suore Sacramentine,a queste ultime due attività ammise anche i non vedenti.

Invia missionari in America Latina e in Palestina e lui stesso rimane a Buenos Aires per tre anni per organizzare scuole, parrocchie, orfanotrofi e piccole case di carità chiamate Piccolo Cottolengo.

Gli ultimi anni della vita li trascorre facendo visita al Piccolo Cottolengo di Milano e a quello di Genova.

Muore il 12 marzo 1940.

Don Orione è stato beatificato il 26 novembre 1980 da Papa Giovanni Paolo II, poi è stato proclamato Santo il 16 maggio 2004.

Unimamme, conoscevate questo santo? Non è un bel nome per i vostri bimbi?