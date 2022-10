Ciambellone della nonna: è questo il segreto per farlo ancora più alto e soffice. Questa versione ti farà innamorare fin dal primo morso.

Perfetto per la colazione, per la merenda oppure da gustare a fine pasto il ciambellone della nonna è uno dei dolci più amati di sempre, sia dai grandi che dai piccini.

Ognuno di noi conserva una sua propria ricetta tramandata di generazione in generazione, ma questa che stiamo per svelarti è davvero buonissima. Se, poi, vuoi servire un dessert ancora più alto e soffice non puoi assolutamente perderti la nostra versione di oggi con un piccolo segreto. Provalo subito, di sicuro ti farà impazzire fin dal primo morso.

Ciambellone della nonna alto e soffice

Se vuoi preparare anche tu il ciambellone della nonna più buono di sempre non puoi assolutamente perderti la nostra ricetta di oggi. Provalo: è un vero capolavoro di gusto! Piace sia agli adulti che ai bambini. In più, ti sveleremo anche il segreto per renderlo ancora più alto e soffice. Prima, però, diamo un’occhiata alla lista completa della spesa. Ecco che cosa ti dovrai procurare per farlo:

230 grammi di farina 00;

50 grammi di farina di mandorle;

180 grammi di zucchero;

100 millilitri di olio di semi;

50 millilitri di latte;

170 grammi di zucca;

50 millilitri di succo d’arancia;

10 grammi di lievito in polvere per dolci;

1 vasetto di yogurt bianco;

3 uova;

scorza d’arancia;

gocce di cioccolato;

zucchero a velo.

Preparazione

Come di sicuro avrai intuito dalla lista degli ingredienti, per ottenere un ciambellone della nonna alto e soffice come mai prima d’ora il segreto è utilizzare l’olio di semi al posto del burro ed aggiungere anche un vasetto di yogurt. Inoltre, la particolarità della nostra ricetta di oggi è che all’interno dell’impasto andremo a mettere anche la zucca. Vedrai che risultato: di sicuro ti farà impazzire fin dal primo assaggio! Ma ora bando alle ciance e vediamo subito come procedere. Innanzitutto, mischia insieme in un frullatore la zucca, il latte, l’olio di semi, lo yogurt bianco ed il succo d’arancia fino ad ottenere una sorta di purea.

A parte, sbatti le uova insieme con lo zucchero ed aggiungi la scorza d’arancia, le due farine, il lievito per dolci e la purea di zucca precedentemente realizzata. Mescola bene ed unisci anche le gocce di cioccolato. Continua a mischiare finché il composto non sarà diventato bello omogeneo e poi travasalo in uno stampo per ciambelle leggermente unto ed infarinato. Inforna, infine, a 180 gradi per circa 40 minuti e, trascorso il tempo necessario, tira fuori il ciambellone della nonna, lascialo raffreddare e cospargilo con abbondante zucchero a velo prima di servire. Semplicemente irresistibile! Ricordati che se non lo finisci immediatamente puoi conservare il dolce sotto una campana di vetro fino a 3 o 4 giorni al massimo.